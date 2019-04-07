Общество

Опубликованы доходы главы Пскова и его заместителей за 2018 год

Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Пскова и его заместителей главы города Пскова за 2018 год.

Как следует из документов, опубликованных на официальном сайте муниципалитета, годовой доход главы Пскова Ивана Цецерского за прошлый год составил 1 млн 403 тыс 390 рублей. В собственности у главы города два земельных участка, 1/3 квартиры и дом; из транспортных средств - легковые автомобили «Опель Вектра Б», «КИА SLS/SPORTAJE» и автоприцеп МАЗ-8162. В пользовании у Ивана Цецерского два участка и два гаража. Супруга главы города за год получила доход в размере 1 млн 051 тыс 609 рублей. Ей принадлежит треть квартиры, а в пользовании находится дом. Доход опекаемой главы города за 2018 год составил 188 тыс 688 рублей.

Замглавы города Пскова Елена Полонская за год заработала 1 млн 344 тыс 559 рублей. В собственности имеет два участка,в долевой собственности — две квартиры, из транспортных средств владеет автомобилем Hyundai ix55 3.8 AT. У супруга в собственности земельный участок, в пользовании квартира, дохода не имеет. У двух сыновей и дочери Елены Полонской в долевой собственности две квартиры.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов задекларировал свой доход за 2018 год в размере 1 млн 899 521 рубль. В собственности имеет три земельных участка, жилой дом, два гаража, долю в квартире и нежилое помещение, а также автомобили Audi Q7 и Toyota Land Cruiser 200. Доход его супруги - 2 млн 926 тыс рублей. В собственности имеет участок, дом и машиноместо, в пользовании — квартиру.

Еще один, внештатный, заместитель главы города Пскова, Владимир Воробьев заработал за год 1 млн 765 тыс 912 рублей. В собственности имеет квартиру, как и его супруга. Доход супруги за 2018 год составил 706 тыс 955 рублей.