Общество

Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер»

Депутаты Псковского районного Собрания сочли некорректной формулировку вопроса для вынесения на референдум по целесообразности строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

При обсуждении данного вопроса присутствовали первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель фракции коммунистов в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко и руководитель Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

Как пояснил в докладе председатель районного Собрания Андрей Неофитов, бюро обкома КПРФ предложило для вынесения на референдум вопрос со следующей формулировкой: «Согласны ли вы с размещением псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино»?», а также приложило к этому вопросу соответствующие документы.

Как пояснил спикер районного Собрания, согласно закону о референдуме представительный орган муниципального образования обязан проверить соответствие вопроса требованиям законодательства РФ и Псковской области. Поэтому обсуждение этого вопроса и вынесено на сегодняшнюю сессию.

При этом Андрей Неофитов особо подчеркнул, что «мы сегодня не обсуждаем вопрос проведения референдума, а поверяем только вопрос референдума на соответствие законодательству». «Этот вопрос мы подробно рассматривали на заседании нормотворческой комиссии, и, по нашему мнению, вопрос с точки зрения законодательства некорректен», - сообщил спикер районного Собрания.

Тем не менее, со стороны ряда депутатов, в том числе Владимира Бондарева, Павла Бикташева и Валерия Колтакова, прозвучали прямые обвинения в адрес фракции единороссов и властей района, что они не считают проведение референдума по строительству завода целесообразным. Андрею Неофитову в процессе обсуждения пришлось несколько раз объяснять, что речь о целесообразности референдума сегодня не идет в принципе. Павел Бикташев фактически обвинил депутатов районного Собрания в трусости, а Валерий Колтаков - в том, что они «не чтут закон», на что Андрей Неофитов подчеркнул: «Я чту закон, чего и вам желаю».

Далее слово было предоставлено председателю нормотворческой комиссии районного Собрания Андрею Матвееву. Он пояснил депутатам основания, по которым формулировка вопроса, предлагаемого на референдум, была признана некорректной.

Прежде всего, он подчеркнул еще раз, что «ни «Единая Россия», ни районное Собрание не было против проведения референдума, и никто не может умалять право населения района на проведение референдума, но в данном случае перед нами стоит только один вопрос - соответствует ли формулировка вопроса законодательству или нет. Проводить референдум или нет - не стоит».

Некорректной постановка вопроса, по его словам, признана потому, что в ней приведены неверные наименования завода «Титан» и ОЭЗ «Моглино», а при таком раскладе «формулировка вопроса не исключает неопределенность правовых последствий решения, принятого на референдуме». Персек обкома КПРФ Петр Алексеенко обратил внимание, что в протоколе Экспертного совета «Моглино» о даче статуса резидента завод указан именно как ООО «Псковский завод «Титан-Полимер».

Депутат Дмитрий Баранов спросил у Андрея Матвеева, кто ему помогал делать выписку по решению нормотворческой комиссии, на что тот ответил: «Я сам дееспособный». Правда, впоследствии депутат Баранов согласился с тем, что вопрос сформулирован некорректно, и формулировка должна быть «шире и гибче».

Персек обкома КПРФ Петр Алексеенко признал, что «вопрос, может быть, сформулирован некорректно», однако высказался в целом против строительства химзавода. По его мнению, цены на недвижимость в Псковском района из-за близости химпроизводства упадут, поскольку никто не захочет там жить. Проблемы также будут и с овощеводством ввиду ожидаемой плохой экологии.

«Понимаю, что у руководства завода будет проект, по экспертизе все будет отлично, и экспедицию на аналогичный завод в Омск они организуют, но я беседовал с коммунистами из Омска, и они говорят, что проблем с этим заводом там много - то утечка, то вопросы по зарплате, то по налогам. Поэтому хотел бы, чтобы депутаты Псковского района приняли важное решение - запретить строительство завода», - пояснил коммунист.

По поводу целесообразности строительства завода высказались и несколько депутатов районного Собрания.

В конечном счете, депутаты прекратили прения и большинством голосов признали формулировку вопроса некорректной. По предложению депутата Владимира Бондарева голосование было поименным.