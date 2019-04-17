Общество

«Титан-Полимер»: некорректные вопросы

Депутаты Псковского района признали некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер».

Вне всяких сомнений, самым резонансным в «повестке дня» очередной сессии Собрания депутатов Псковского района значился вопрос за номером шесть - о референдуме по строительству в особой экономической зоне «Моглино» химического завода «Титан-Полимер».

С инициативой о проведении в районе референдума выступили псковские коммунисты, поэтому совсем неслучайно, что на заседание в актовый зал районной администрации пришел первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко.

На важной сессии также сочли необходимым присутствовать и некоторые заметные персонажи местной политической тусовки. Глаза почетных граждан Псковского района следили за происходящим с портретов, вывешенных на стене.

Сначала перед коллегами и гостями сессии выступил спикер Собрания Андрей Неофитов, который проинформировал собравшихся о том, какую формулировку предложили коммунисты, и в чем заключается суть обсуждения: «Мы обсуждаем не вопрос, нужен ли нам референдум вообще, а проверяем саму формулировку вопроса на соответствие законодательству», - пояснил председатель районного Собрания. - Этот вопрос мы подробно рассматривали на заседании нормотворческой комиссии, и, по нашему мнению, вопрос с точки зрения законодательства некорректен».

Столь решительный вердикт Андрея Неофитова тут же вызвал жесткую реакцию со стороны нескольких депутатов от оппозиции, посчитавших, что такое решение противоречит интересам населения района. Например, коммунист Владимир Бондарев заявил, что депутаты обязаны исполнять «волю народа» и зачитал вслух статью Конституции о том, что субъектом власти в стране является народ, а «двадцать тысяч народа подписались под требованием: предприятию - не быть! Вы присваиваете себе право народа».

Затем с разъяснениями по формулировке вопроса выступил председатель нормотворческой комиссии районного Собрания Андрей Матвеев, который, опять же, подчеркнул, что речь идет вовсе не о целесообразности или нецелесообразности проведения референдума, а именно о самой формулировке, которая содержит юридические «неопределенности», и только поэтому признана некорректной. Тогда как собственно «неопределенности» - это неточное название предприятия и неточное название особой экономической зоны «Моглино». В связи с чем, по его словам, «формулировка вопроса не исключает неопределенность правовых последствий решения, принятого на референдуме».

Если переводить с языка юридической казуистики на нормальный человеческий, то определение Андрея Матвеева можно сформулировать так: «Прежде чем придумывать вопрос для референдума, стоило бы уточнить правильные названия субъектов строительства». Остается только гадать, почему авторы формулировки не удосужились уточнить названия предприятий, фигурирующих в вопросе, либо для них такие юридические тонкости действительно оказались неприятным сюрпризом. Как пояснил персек обкома КПРФ Петр Алексеенко, в протоколе экспертного совета «Моглино» о присвоении статуса резидента предприятие указано именно как ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», и никак иначе.

После чего взорвался возмущением депутат от ЛДПР Валерий Колтаков, заявивший, что - цитирую: «Нашим избирателям не важно, как он точно называется, этот химический завод! Нашим избирателям важно, будет или не будет этот завод в принципе. Люди не хотят химического производства, а вы занимаетесь юридическим крючкотворством - ищете всякие крючки и закорючки».

Депутат от «Яблока» Дмитрий Баранов не без издевки поинтересовался у Андрея Матвеева, кто помогал ему составлять выписку по решению нормотворческой комиссии, на что получил прямой ответ Матвеева: «Я и сам дееспособный». Тут яблочник неожиданно согласился с докладчиком, что вопрос необходимо переформулировать: «Надо сделать его шире и гибче».

Представитель «Родины» Павел Бикташев, в свою очередь, высказал претензии к депутатам фракции «Единая Россия», мол, они боятся народа, трусят, не встречаются со своими избирателями и не хотят посмотреть людям в глаза.

Наконец слово взял персек обкома КПРФ Петр Алексеенко, который был вынужден признать, что, возможно, «вопрос и сформулирован некорректно», но лично он хотел бы убедить всех депутатов, включая депутатов от «ЕР», выступить против строительства химического завода.

В своих аргументах Петр Алексеенко обратился к личному опыту. Ему, оказывается, вот уже год как не продать жилплощадь в центре Невеля, оставшуюся от родителей, хотя в прежние годы недвижимость там уходила влет, ее покупали под дачи жители северных регионов России. Но теперь картина обратная. «Хороший район, прекрасная природа, но постоянно текут нечистоты, и жуткая вонь от свинокомплекса испортила экологическую репутацию». - Рассказал персек и предположил, что нечто подобное может произойти в Псковском и Печорском районах, где, по мнению коммуниста, упадут цены на недвижимость.

В концовке дискуссии депутат Владимир Бондарев настоял на том, чтобы будущее голосование по референдуму (когда формулировку вопроса все-таки доведут до ума) обязательно было поименным. С этим предложением согласились все. Что до признания нынешней формулировки некорректной, то 11 членов фракции «Единая Россия» проголосовали «за», а пятеро представителей оппозиции были «против».

Теперь для того, чтобы все-таки вынести вопрос о референдуме на обсуждение районного Собрания депутатов, необходима новая инициатива и, стало быть, новая инициативная группа. Кто именно из депутатов и от какой из партий выступит в этой роли, покажет ближайшее будущее.

Александр Донецкий