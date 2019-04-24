Общество

Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед

Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед, создавать новые рабочие места, иначе смысла нет. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала глава Псковского района Наталья Федорова по вопросу о строительстве завода «Титан-Полимер».

В ходе беседы она напомнила, что по приглашению группы компаний «Титан» в Омск отправилась псковская делегация, в составе которой были и представители от Псковского района - глава Тямшанской волости Нина Николаева и глава Логозовской волости Любовь Фильчагина.

По словам Натальи Федоровой, мнение у главы Тямшанской волости о заводе «кардинально поменялось» в лучшую сторону.

«Не нужно бояться того, чего еще нет», - уверена Наталья Федорова. Спикер подчеркнула, что нужно «грамотно подходить к решению вопроса» со строительством завода, если это необходимо, люди должны ознакомиться с документами, еще раз получить ответы на свои вопросы.

Глава Псковского района отметила, что в марте представители администрации района побывали на территории ОЭЗ «Моглино». «Мы увидели положительные изменения, это хорошо подготовленная площадка для производства», - прокомментировала спикер.

Наталья Федорова сообщила, что администрация района находится в постоянном контакте с и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олегом Бедских.