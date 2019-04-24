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Общество

Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед

25.04.2019 13:36|ПсковКомментариев: 3

Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед, создавать новые рабочие места, иначе смысла нет. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала глава Псковского района Наталья Федорова по вопросу о строительстве завода «Титан-Полимер».

В ходе беседы она напомнила, что по приглашению группы компаний «Титан» в Омск отправилась псковская делегация, в составе которой были  и представители от Псковского района - глава Тямшанской волости Нина Николаева и глава Логозовской волости Любовь Фильчагина.

По словам Натальи Федоровой, мнение у главы Тямшанской волости о заводе «кардинально поменялось» в лучшую сторону.

«Не нужно бояться того, чего еще нет», - уверена Наталья Федорова. Спикер подчеркнула, что нужно «грамотно подходить к решению вопроса» со строительством завода, если это необходимо, люди должны ознакомиться с документами, еще раз получить ответы на свои вопросы.

Глава Псковского района отметила, что в марте представители администрации района побывали на территории ОЭЗ «Моглино». «Мы увидели положительные изменения, это хорошо подготовленная площадка для производства», - прокомментировала спикер.

Наталья Федорова сообщила, что администрация района находится в постоянном контакте с  и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олегом Бедских.

Теги: #псковский район #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед Что показали псковской делегации сибирские промышленники В Пскове создадут независимую общественную комиссию по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» В Пскове прошел митинг ЛДПР Псковская делегация посетит 22 апреля омский завод ГК «Титан» ГК «Титан» получила льготный займ на производство импортозамещающей продукции в Псковской области «Титан-Полимер»: некорректные вопросы Псковское отделение ЛДПР озвучило позицию по строительству «Титан-Полимера» Псковское районное Собрание сочло некорректной формулировку вопроса для референдума по строительству завода «Титан-Полимер» Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем «Акценты» Донецкого: Страсти по «Титану», улица имени Маймина и пятилетка под брендом «дрампуш» Люди бьются за «Титан» Разум и чувства Псковское областное Собрание выдало властям несколько рекомендаций по проекту «Титан-Полимер» Алексей Севастьянов о негативе вокруг «Титан-Полимера»: Узнать не захотели, а спичку в стог сена закинуть быстро получается! 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