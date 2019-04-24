Общество

Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза

Чтобы сократить санитарно-защитную зону птицефабрики «Псковская» (ООО «Племрепродуктор Назия»), придется сократить объем производства в 4,5 раза до 3,5 млн голов. В противном случае может возникнуть пересечение санитарных зон с заводом «Титан-Полимер», который планируется построить на территории ОЭЗ «Моглино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, об этом сегодня, 26 апреля, на конференции «Актуальные вопросы улучшения условий и охраны труда. Экологическая безопасность производственных объектов» уведомил генеральный директор ООО «Племрепродуктор Назия» Александр Станиславчик.

«Для нашего предприятия санитарную зону сократить можно только путем сокращения объемов производства в 4,5 раза до 3,5 млн голов. Другой вариант - переход на клеточное содержание птицы, что влечет за собой существенные капитальные затраты предприятия, полное изменение технологического процесса и структуры реализации продукта. При сокращении санитарно-защитной зоны напольное содержание птицы становится невозможным в рамках действующего законодательства, а мы на компромиссы с законом не идем и действуем строго в его рамках. А законодательство сегодня гласит, что сокращение санитарно-защитной зоны при напольном содержании птицы невозможно. Поэтому мы и задаемся вопросом - как может складываться наше сосуществование?» - отметил он в своем выступлении в рамках обсуждения перспектив строительства в особой экономической зоне «Моглино» строительства химического завода «Титан-Полимер».

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова в числе других вопросов, которые беспокоят профсоюзный актив в связи с планируемым строительством, затронула проблему влияния химического производства на работу птицефабрики. «Вторая очередь строительства «Титан-Полимер» явно попадает в санитарно-защитную зону птицефабрики, на которой трудятся 600 человек. Это предприятие не имеет налоговых льгот, оно платит налоги в полном объеме, от него зависят 4 тысячи человек, живущих в Псковском районе и конкретно в Тямшанской волости. Риски для функционирования птицефабрики несопоставимы с экономическим эффектом от вашего еще не построенного производства. Выбирая между химическим заводом и птицефабрикой, люди, конечно, выберут птицефабрику: это любимое псковичами производство, наша гордость, в него вложено много средств», - заявила Ульяна Михайлова, обращаясь к заместителю генерального директора по капитальному строительству завода «Титан-Полимер» Алексею Ермакову.

Отвечая на вопрос профсоюзного лидера, Алексей Ермаков сообщил, что, по его информации, на сегодня «Назия» не установила санитарно-защитную зону, хотя в соответствии с регламентами это надо было сделать до 1 апреля. В то же время, по его словам, если подойти к этому вопросу творчески, то предприятия смогут сосуществовать.

«Мой очень хороший знакомый работает на Иртышской птицефабрике, там поселок уже ее поглотил, они установили зону 250-300 метров, это творческий процесс в экологических подходах. Нами вопрос о закрытии птицефабрики не ставится, мы готовы к сотрудничеству, готовы порекомендовать специалистов, если они не могут провести эту работу», - сказал представитель «Титан-Полимер».

Впрочем, Александр Станиславчик опроверг эти слова о неподготовленности проекта санитарно-защитной зоны птицефабрики. По его информации, в настоящее время проект санитарно-защитной зоны и другие необходимые документы уже прошли все этапы регионального согласования и поданы в федеральный Роспотребнадзор.

«Задержка по выдаче и рассмотрению этих проектов составляет порядка полугода, мы отправили туда своего специалиста, потому что телефон там просто не отвечает, он отстоял 8-часовую очередь и ему сообщили, что да - не раньше полугода. Что касается отсутствия на сегодня санитарно-защитной зоны - это не так. Мы работаем с 2014 года на основании зоны, ранее утвержденной для птицефабрики ГК «Рубеж». Мы отправляли в Роспотребнадзор запросы - можем ли мы действовать на основании этой зоны, и получили утвердительный ответ», - рассказал гендиректор птицефабрики.

Александр Станиславчик подчеркнул: «Основной вопрос не во взаимодействии и сосуществовании, а в том - как на бескрайних просторах Псковской области, где концентрация промышленных предприятий близка к нулю вообще этот спор мог возникнуть?» По его мнению, его можно адресовать специалистам ОЭЗ «МОглино», построенной в санитарно-защитной зоне птицефабрики, которая там была с 1983 года.

Комментируя возможности «творческого подхода» к санитарно-защитным зонам, генеральный директор ООО «Племрепродуктор «Назия» заметил Алексею Ермакову: «Возможно, у вас есть какой-то знакомый, но мы тоже отработали в птицеводстве определенное время. Для нашего предприятия санитарную зону сократить можно только путем сокращения объемов производства в 4,5 раза до 3,5 млн голов. Другой вариант - переход на клеточное содержание птицы, что влечет за собой существенные капитальные затраты предприятия, полное изменение технологического процесса и структуры реализации продукта. При сокращении санитарно-защитной зоны напольное содержание птицы становится невозможным в рамках действующего законодательства, а мы на компромиссы с законом не идем и действуем строго в его рамках. А законодательство сегодня гласит, что сокращение санитарно-защитной зоны при напольном содержании птицы невозможно. Поэтому мы и задаемся вопросом - как может складываться наше сосуществование?»

Александр Станиславчик подтвердил, что на предприятии работает 600 человек, средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей. Работники обеспечены спецодеждой, регулярно проходят медосмотры, им обеспечен подвоз к месту работы и другие социальные гарантии. Налоговые обязательства предприятие несет в полном объеме.

«На мой взгляд, региону мы нужны, но по действиям, которые мы сейчас видим, видимо, нужнее вы. Мы не против строительства химзавода, мы за развитие региона, рабочие места и налоговые отчисления. Но мы не готовы из-за существования «Титан-полимера» нести затраты. У химического производства, видимо, более высокая рентабельность. В птицеводстве она составляет 5%, любое ухудшение нашей экономической ситуации повлечет закрытие нашего производства», - заключил генеральный директор птицефабрики, обращаясь к Алексею Ермакову.

Представитель «Титан-Полимер» поблагодарил Александра Станиславчика за подробную информацию, предложил обменяться контактами и выразил готовность встретиться.