Общество

Сегодня в Москве стартуют Дни Псковской области

Сегодня в Москве стартуют Дни Псковской области, которые продлятся до 24 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, программа начнется в Александровском саду, с церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата и цветов к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки».

В первый день запланированы товарищеские встречи по боксу и самбо, открытие и осмотр выставки-ярмарки продукции агропромышленных предприятий Псковской области, где пройдет дегустация продукции псковских товаропроизводителей. Также состоится открытие и осмотр фотовыставки достопримечательностей Псковской области и встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Дни Псковской области в Москве проводятся с целью развития торгово-экономических, научно-технических и гуманитарно-культурных связей Псковской области с Москвой при поддержке Правительства Москвы.

Главная задача Дней Псковской области в Москве - представить регион на высоком уровне, презентовать деловой и инвестиционный потенциал, а также познакомить горожан и гостей столицы с историей, культурой и традициями Псковской области.