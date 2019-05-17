Общество

Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс развитию региона - Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что прошедшие Дни Псковской области в Москве дадут хороший импульс социально-экономическому развитию региона. Об этом он заявил по итогам мероприятия.

«Самое главное, что мы с городом Москвой подписали 5-летнюю программу конкретных действий по всем основным направлениям: культура, туризм, образование, спорт, молодежная политика, обмен бизнес-делегациями, совместная реализация ряда важных проектов и инициатив, которые в том числе включены в национальные проекты. Все эти договоренности абсолютно предметные. Ряд поручений Сергей Семенович дал сразу по итогам наших переговоров и сегодня мы уже обсуждали их решение по телефону. Уверен, что в ближайшем будущем жители Псковской области увидят положительные результаты этой работы», — сказал Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, губернатор также отметил, что так масштабно Псковская область в столице себя еще не презентовала. «В целом все получилось. Мы не ожидали, что у москвичей и гостей города будет настолько большой интерес к нашим проектам и мероприятиям», — сказал он. В пример руководитель области привел презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона, которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ и собрала более 200 участников из разных регионов России и 10 стран.