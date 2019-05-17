Общество

Лучший опыт событийного добровольчества Псковской области и Москвы представлен на тематическом круглом столе

Лучший опыт событийного добровольчества Псковской области и Москвы представлен на тематическом круглом столе, который прошел в пятницу, 24 мая, в правительстве Москвы в рамках Дней Псковской области.

Открыл дискуссию губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона. Он представил опыт реализации различных волонтерских проектов в регионе.

Затем общение продолжилось в неформальной обстановке. Своими достижениями и наработками поделились представители московских ведомств, курирующих вопросы общественных связей и добровольческого движения, руководство успешных общественных организаций, культурные и религиозные волонтеры Москвы и Псковской области.

Волонтерский туристский центр города Москвы «Мосгоргид» презентовал свой опыт по развитию социального туризма. Волонтеры центра оказывают поддержку гостям столицы на различных площадках. За 7 лет «Мосгоргид» включил в работу около 3 тыс волонтеров и более 300 различных мероприятий.

О работе в сфере событийного добровольчества рассказала руководитель самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» Юлия Бычкова. Она сообщила о том, как начинался уникальный проект, который ежегодно принимает 250 тыс туристов, и как сейчас привлекаются волонтеры к созданию масштабных арт-объектов современного искусства.

Тему событийного волонтерства продолжили представители «Мосволонтер», которые поделились пятилетним опытом проведения ежегодных мероприятий. В их числе — «Весенняя неделя добра», объединившая порядка 500 различных мероприятий: уроков добра, экологических квестов и субботников, выставок, экскурсий, мастер-классов, забегов, а также донорских и благотворительных акций.

О своей работе детально рассказали и представители Псковской области. Был представлен успешный опыт работы площадки «Команда 2018», организации волонтерского корпуса при подготовке к Ганзейским дням Нового времени. Особое внимание привлекла организация работы волонтерского кампуса по сохранению наследия города Печоры — интересный даже для российского уровня добровольческий проект в сфере культуры.

В заключение глава региона поблагодарил участников круглого стола за готовность поделиться своими практиками. «У вас уникальные наработки. То, что вы делаете полезно и для вас, и для тех, кто является получателем помощи и участником проектов. Уверен, что наши специалисты возьмут лучшие решения на карандаш и попробуют их реализовать в Псковской области», — заметил Михаил Ведерников и пригласил всех активистов в регион для более детального знакомства и обмена мнениями.

Добавим, что в работе круглого стола приняли участие начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская, ее заместитель Мария Савушкина, представители молодежных и общественных организаций региона, «Команды 2018». Со стороны Москвы — заместитель председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Алена Крюкова.