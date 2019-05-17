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Оксана Федорова выступила в рамках гала-концерта Дней Псковской области в Москве

В Москве в театре русской песни и танца Надежды Бабкиной начался гала-концерт мастеров искусств Псковской области. Концерт стал завершающем мероприятием в рамках Дней Псковской области в Москве, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале гала-концерта губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с приветственной речью. «Все мероприятия вызывали неподдельный интерес у жителей Москвы. Вчера мы с Сергеем Семеновичем подписали соглашение о сотрудничестве, которое касается практически всех сфер жизни: культуры, туризма, образования, спорта, молодежной политики.

Это не общая декларация, это конкретная программа действий, которую мы будем реализовывать», - заявил Михаил Ведерников.

Также он отметил, что ранее на таком уровне наш регион никогда не презентовался, и пригласил в гости всех жителей Москвы и области, заявив, что они не пожалеют и у нас есть что посмотреть.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поблагодарил правительство Москвы за помощь в проведении столь массового мероприятия. Он также пригласил москвичей в гости и отметил, что Псков богат не только тысячелетней историей, но также культурными и воинскими традициями.

С песней перед зрителями выступила телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002», уроженка Пскова Оксана Федорова.

«Большая честь принять участие в таком важном для региона событиями. Псковская область - это уникальная земля и у каждого, кто когда-нибудь приезжал туда, она навсегда останется в сердце, поистине святая земля», - заявила она.

В гала-концерте приняли участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии, ансамбль классического танца «Щелкунчик», театр танца «Русские узоры» и ансамбль русских народных инструментов «Сказ».