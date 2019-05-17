Общество

Михаил Ведерников открыл Дни Псковской области в Москве

Дни Псковской области стартовали в четверг, 23 мая, в столице. Мероприятия начались с церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В ней приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

Под звуки оркестра военнослужащие установили у Вечного огня венки с лентами, на которых написано: «От жителей Псковской области» и «От жителей города Москва». Затем цветы к подножию монумента принесли участники церемонии.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, у стен Кремля собрались члены делегации Псковской области, в состав которой вошли руководители органов исполнительной власти региона, представители Псковского землячества в Москве, активисты общественных организаций и «Команды 2018».

Память погибших в Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания.

После прохода роты почетного караула Михаил Ведерников, Александр Котов и другие участники торжественной церемонии возложили цветы к памятным знакам «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки».

Напомним, что Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между администрацией Псковской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным на РИФ-2018 в Сочи.

Ключевые мероприятия деловой программы — подписание двусторонней программы сотрудничества Псковской области и Москвы и выставка-презентация инвестиционного потенциала региона в Торгово-промышленной палате РФ. На разных городских площадках пройдут круглые столы по обмену опытом в сферах образования, здравоохранения, информационных технологий, туризма и развития добровольческого движения. Кроме того, москвичей познакомят с возможностями отдыха в Псковской области.