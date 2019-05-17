Общество

Губернатор: Дни Псковской области в Москве - хорошая возможность презентовать потенциал региона

«Сегодня стартовало очень большое и важное для нас мероприятие, которое мы долго готовили вместе с Правительством Москвы. Такого формата событие в столице проходит впервые. Это хорошая возможность презентовать наш инвестиционный, туристический и культурный потенциал», - сказал губернатор Михаил Ведерников после церемонии открытия Дней Псковской области в Москве в четверг, 23 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона также рассказал о предстоящем подписании программы сотрудничества с Правительством Москвы. Документ рассчитан на пять лет и будет включать в себя детально прописанные механизмы взаимодействия по различным направлениям, в том числе в туристической отрасли. Михаил Ведерников уверен, что это послужит дополнительным импульсом для привлечения гостей в регион.

Дни в Псковской области в Москве продолжатся товарищескими встречами боксеров и самбистов, открытием выставки-ярмарки и фотовыставки. Кроме того, пройдут несколько круглых столов и гала-концерт.