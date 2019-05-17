Общество

Современными методами обучения и воспитания обменялись псковские и московские педагоги

Круглый стол на тему: «Образование для будущего: Современные методы обучения и воспитания» состоялся в пятницу, 24 мая, в Московском центре развития кадрового потенциала образования в рамках Дней Псковской области в столице.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в работе круглого стола приняли участие директора, учителя и методисты школ Пскова и Великих Лук, Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, а также руководители ведущих московских образовательных организаций, сотрудники Департамента образования и науки города Москвы.

Визитную карточку системы образования Псковской области представил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он рассказал об основных тенденциях в развитии регионального образования, пилотных проектах, реализуемых на территории области.

Об интеграции общего, дополнительного и профессионального образования в Великих Луках как основы развития промышленного кластера региона сообщила начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая.

Псковские специалисты также рассказали о системе комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) на примере работы федерального ресурсного центра, созданного на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

Кроме того, был представлен проект регионального образовательного туризма «Псковские уроки», который реализуется на территории региона совместно с турфирмой «Славянский тур».

Московские коллеги поделились опытом по созданию эффективных моделей управления системой образования, условий для инклюзивного образования и новыми подходами к аттестации управленческих кадров.

В ходе круглого стола специалисты двух субъектов обменялись мнениями и контактами, а также договорились о продолжении двухстороннего сотрудничества в рамках программы на 2019–2023 годы, подписанной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Напомним, что Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия — презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях. В Москве работает выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, а также состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы.