Общество

Самым сложным вопросом в здравоохранении Псковской области остается льготное лекарственное обеспечение - Михаил Ведерников

Самый сложный нерешенный вопрос в здравоохранении Псковской области – это льготное лекарственное обеспечение. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на это обратил внимание глава региона Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности областной администрации за 2018 год в областном Собрании депутатов.

«Проблема острая – дефицит финансирования составляет порядка 475 млн рублей. Для понимания, сумма, выделенная в 2018 году на одного федерального льготника, составила 12,8 тыс. рублей на год. По состоянию на 31 декабря 2018 года каждый из обратившихся граждан получил медикаментов на сумму 32,6 тыс. рублей. Финансирование льготного лекарственного обеспечения региональных льготников в 2018 году составило 714,2 млн рублей, из которых 165,8 млн рублей израсходованы на оплату кредиторской задолженности 2017 года. Мы неоднократно доносили свою позицию по этому вопросу на федеральный уровень, но нужно учитывать, что это объективно всероссийская проблема. Ей сейчас занимается специальная межфракционная группа в Государственной Думе. Со своей стороны постараемся сделать так, чтобы наши предложения были услышаны. А пока ждём решения, будем постепенно повышать собственное финансирование направления», - высказался Михаил Ведерников.

Хорошей новостью на этом фоне он назвал итог работы по оснащению современным оборудованием государственных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Дополнительно к национальному проекту «Здравоохранение» мы договорились о помощи со стороны Минфина и Минздрава России в размере 500 млн рублей. Из этой суммы 181 млн рублей будет направлен в Детскую областную клиническую больницу, 110 млн рублей – в Великолукскую межрайонную больницу и 54 млн рублей – в Псковскую городскую поликлинику. Оборудование начнёт поступать уже в этом году», - заверил глава региона.

Он также отметил, что в рамках распоряжений правительства Российской Федерации 30 автомобилей скорой медицинской помощи были переданы в медицинские учреждения Псковской области в феврале 2019 года.

При этом губернатор отметил, что отдельный и трудный разговор для региона – это кадровая политика в сфере медицины. «Тут также нужно признать, что ситуация крайне тяжелая. В медицинских организациях государственной формы собственности работает 1723 врача, укомплектованность основными работниками составляет 43,3%», - поделился он.

Для решения этой проблемы, по словам Михаила Ведерникова, приняты и реализуются следующие меры социальной поддержки: предоставление служебного жилья, «льготная» ипотека, выплата «подъемных» при первом трудоустройстве, компенсация платы за жилье и коммунальные расходы специалистам села, денежные выплаты студентам, проходящим целевое обучение, повышение квалификации врачей области на циклах. С 2018 года введена новая мера социальной поддержки – ежемесячное материальное обеспечение врачам-ординаторам Псковской области (до 5 000 рублей).

«Мы начали разработку региональной программы «Псковский гектар», которая подразумевает выделение земельных участков для наиболее важных специалистов, в том числе, и из сферы здравоохранения. Тем не менее, ситуация крайне тревожная. Мы делаем всё возможное, работаем над решением вместе с федеральным министерством. Таким образом, в настоящее время здравоохранение остаётся, наверное, самой сложной темой. Но адресно, в ручном режиме, всеми доступными ресурсами мы стараемся максимально снижать остроту самых сложных проблем», - заключил Михаил Ведерников.