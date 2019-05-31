Брендбук Vs Балалайка

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Политика

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31.05.2019 13:43|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 30 мая, Михаил Ведерников выступил с ежегодным отчетом о работе возглавляемой им администрации. Такие доклады перед депутатами регионального парламента — обязанность губернаторов, предусмотренная уставом Псковской области. Впервые отчет главы администрации (на тот момент Андрея Турчака) прозвучал в мае 2010-го. Таким образом, нынешний был уже 10-м, можно сказать - юбилейным.

Впрочем, для Михаила Ведерникова это был только второй отчет - первый состоялся ровно год назад, 31 мая 2018-го. Напомню, что тогда псковский губернатор ввел в активное использование формулу работы 24/7, назвал одной из главных проблем региона госдолг, задачей №1 определил развитие экономики и заявил, что приоритеты деятельности региональных властей определены «майским указом» президента Владимира Путина. А в нем, подчеркивал Михаил Ведерников, первоочередными задачами поставлены обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий.

«Эти направления напрямую отвечают ожиданиям жителей Псковской области. Социологические опросы показывают, что жителей области больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен на товары и услуги, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ», - отмечал губернатор в своем прошлогоднем отчете. Таким образом, стало понятно, на каких магистральных направлениях сосредоточится администрация. Прошел год — настало время отчитываться.

«Мы перестали быть медвежьим углом»

Уже во вступительной части «отчета-послания» Михаил Ведерников дал понять, что об обещаниях помнит: «Могу со всей ответственностью сказать, что ни один из вопросов, которые были обозначены в прошлом году, не остался без внимания. Мы трудностей не боимся, мы их решаем. По традиции, 24 на 7».

По словам губернатора, большинство из намеченных планов реализовано. Прежде всего он отметил, что решен вопрос транспортной изолированности Псковской области. «Мы перестали быть медвежьим углом», - с гордостью заявил глава области, имея в виду возобновление авиасообщения с Москвой, открытие авианаправления Псков-Сочи, запуск поездов «Ласточка» и другие проекты. К числу важных вопросов губернатор также отнес сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ (планируется дополнительно привлечь на реконструкцию теплосетей, канализации и водоочистных сооружений в муниципалитетах до 1 млрд рублей), корректировку плана погашения задолженности перед «Газпромом» с 5 до 10 лет (речь идет о 970 млн руб), открытие первого «Кванториума» в Пскове и старт реализации аналогичного проекта в Великих Луках. «Многое было сделано в области развития спорта», - продолжил губернатор и детализировал: завершен ряд долгостроев, в районах начинают устанавливать воркаут-площадки: только в этом году будет установлено 75 площадок, а программа будет многолетней.

«Такого масштабного строительства малой спортивной инфраструктуры в области еще не было», - сказал Михаил Ведерников и выразил благодарность секретарю Генсовета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку (благодаря ему получены средства на физкультурно-оздоровительные комплексы в районах) и митрополиту Тихону (за участие в судьбе псковского стадиона «Электрон»).

В дальнейшем губернатор коснулся в своем выступлении большинства из резонансных проблемных тем, которые обсуждаются в последние месяцы. Обозреватели неоднократно отмечали, что власти зачастую либо запаздывают тут с реакцией, либо вовсе предпочитают не комментировать на публике такие темы.

Михаил Ведерников, напротив, в своем отчете острые углы не обходил. В частности, он прокомментировал тему строительства завода «Титан-Полимер». По оценке главы области, проект с 13 млрд рублей инвестиций может оказать существенное воздействие на рост экономики. Но — есть и риски.

«Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность для жителей области превыше всего, это приоритет администрации Псковской области. От вредного и опасного производства никто не выиграет. Но чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться окончательной редакции самого проекта и экспертизы», - призвал воздержаться от скоропалительных выводов губернатор.

Подробно он остановился и на проблемах транспортных предприятий («Псковпассажиравтотранс» и «Псковавиа»). Что до автобусного парка, оказавшегося в близкой к кризисной ситуации (высокая кредиторская задолженность, в том числе по налогам и сборам), то - благодаря решению президента выделено более 425 млн рублей для погашения налоговой задолженности. «В результате риски признания предприятия несостоятельным существенно снижены. В данный момент реализуется программа оздоровления предприятия путем снижения расходной части и увеличением доходной», - обнадежил глава области. С авиапредприятием — еще сложнее. Как известно, 75% акций ОАО «Псковавиа» принадлежит частному инвестору ОАО «Аэропорт Сиверский» и 25% + одна акция — администрации области. «К сожалению, на сегодняшний день инвестор не выполняет в полной мере обязательства по сохранению платежеспособности предприятия, - сообщил губернатор. - Мы рассматриваем несколько вариантов. Мы отказываемся от летного сертификата «Псковавиа», потому что по предварительным подсчетам экспертов, это будет стоить около 10 млрд рублей. Такую роскошь мы себе позволить не можем. Мы сосредоточим свое внимание на сохранении и развитии псковского аэропорта. Сейчас активно идут переговоры, несколько компаний готовы летать в Эстонию, Латвию, Европу из псковского аэропорта, на Москву готовы второй рейс поставить».

«Наша цель — не яркий праздник с гармошками и балалайками»

Своего рода кульминационным моментом всего «отчета-послания» стала часть, посвященная вопросам проведения в Пскове Ганзейского фестиваля. До форума осталось меньше месяца, «отец» этого проекта — глава Пскова Иван Цецерский не так давно покинул свой пост, вопросов по поводу подготовки остается множество. Отмечу, что еще до отчета губернатора в самом начале сессии руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поднял эту тему, заявив, что практически ничего из обещанного партией власти перед выборами в 2016 году по Ганзе не выполнено.

Спич Михаила Ведерникова по этой теме содержал целый ряд символов и месседжей. Причем, рассуждая на тему Ганзейского фестиваля-2019 губернатор говорил, как представляется, не столько о конкретном мероприятии, сколько о том, что он тут, на Псковщине, увидел - и что тут, по его мнению, должно быть. Повторив в очередной раз, что Ганза — это не чемпионат мира по футболу и не Олимпиада (иначе говоря, не стоит создавать у людей завышенные ожидания), докладчик тут же обозначил собственное видение международного форума. По мнению губернатора, главное тут: во-первых, благоустройство Пскова, во-вторых, максимально широкая презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала региона и, в-третьих, насыщение событийной повестки Псковской области.

«Наша цель — не яркий праздник с гармошками и балалайками», - сказал он, и намек был более чем прозрачным. Тень Ивана Николаевича скользнула залу заседаний Дома Советов. Не знаю, кому — как, а мне при этих словах Михаила Ведерникова отчего-то вспомнилось выступление его предшественника на таком же мероприятии в 2013 году — а именно, его едкое, обращенное к Льву Шлосбергу, высказывание «как говорят у ВАС в Одессе». Так губернаторы и их спичрайтеры шутят.

Гармошка и балалайка, фразеологизм «медвежий угол» (имеется в виду труднодоступное для людей место), пословица «Под лежачий камень вода не течет» - обращаясь ко всем этим образам, губернатор, очевидно, пытался объяснить, какой увидел вверенную ему президентом Псковскую область. Этой архаике господин Ведерников тут же противопоставил «мастер-планы», «брендбуки», кластеры и ОЭЗ «Моглино» как важнейшие точки роста в экономике, «систему рибейтов» в развитии кинопроизводства на Псковщине и т. д.

В общем, «современные технологии позволяют игнорировать многие ограничения, и мы активно работаем над поиском решений» - эта фраза о перспективах железнодорожных перевозок, вероятно, может считаться общей для всей деятельности администрации. Как было особо подчеркнуто в отчете — «обновленной команды».

«Обновленная команда администрации Псковской области доказала свою способность работать на результат в высоком темпе», - подвел итог капитан этой команды. Впрочем, вдаваться в детали сделанных замен и приглашения «легионеров» он не стал. При этом проанонсировал скорое появление в составе своей команды нового вице-губернатора по ЖКХ и строительству. Напомню, что прежний куратор этих направлений Александр Кузнецов ныне находится в СИЗО и ждет суда. Как и предполагали наблюдатели, новый заместитель губернатора приедет в Псков из Санкт-Петербурга.

«Тут тоже надо признать, что ситуация крайне тяжелая»

Говоря о результатах работы в различных сферах, Михаил Ведерников отметил целый ряд положительных моментов во многих сферах — от туризма и культуры до экономики и финансов. В частности, госдолг Псковской области на 1 января 2018 года составлял 16,4 млрд рублей (101,7% к доходам областного бюджета), а на 1 января этого года — уже 16,3 млрд рублей (92,0%). В целом в 2018 году все социальные обязательства были выполнены в полном объеме.

«При этом мы все должны понимать, что, несмотря на положительные тенденции, остается еще много вопросов: по финансированию лекарств, ремонту учреждений бюджетной сферы, строительству и реконструкции региональных и муниципальных дорог. Одна из самых важных проблем — мы не выполняем действующие условия реструктуризации государственного долга. Мы говорили об этом в самом начале и шаг за шагом доказываем свою позицию в министерстве финансов», - рассказал Михаил Ведерников. По его словам, недавно состоялась встреча с первым вице-премьером Антоном Силуановым. Очередная встреча запланирована на 5 июня. В администрации области уже подготовлены дополнительные предложения по мерам поддержки региона и выработки путей выхода из сложившейся ситуации.

Кроме того, Михаил Ведерников отметил: «По структуре расходов бюджет 2018 года сохранил свою социальную направленность: 57,5% всех расходов или 20,8 млрд рублей пошли на социальную политику. Расходы на оплату труда составили 11,2 млрд рублей. Рост фонда оплаты труда составил 1,7 млрд рублей, что позволило в полном объеме обеспечить реализацию «майских» указов президента в части повышения зарплат отдельным категориям граждан».

По итогам 2018 года в Псковской наблюдается рост промышленного производства на 1,4%. Наряду с основными точками роста в экономике (Псковом и Великими Луками) должны появится новые — по расчетам губернатора, такой точкой должны стать Дедовичи со своей ГРЭС. «Это сделает развитие региона более сбалансированным», - считает Михаил Ведерников.

Особые надежды возлагаются на Псковский государственный университет, который должен работать в контакте с крупнейшими предприятиями и инвесторами.

«Никуда не годится, когда ВУЗ выпускает юристов и экономистов, которые уезжают в Санкт-Петербург работать охранниками и официантами. Нам нужны компетентные специалисты по тем направлениям, которые будут востребованы в регионе, на наших предприятиях. В обозримом будущем этот подход будет опробован на «Титан-Полимере», если его проект будет одобрен. В дальнейшем своих специалистов мы будем воспитывать под каждое предприятие с высококвалифицированными рабочими местами», - поделился планами губернатор.

Что до демографической ситуации, то она, по признанию губернатора, остается сложной, причиной чему непростая ситуация в медицине. Самые сложные из нерешенных вопросов в здравоохранении — льготное лекарственное обеспечение (дефицит финансирования составляет порядка 0,5 млрд рублей) и кадровый вопрос. «Тут тоже надо признать, что ситуация крайне тяжелая», - констатировал факты Михаил Ведерников. Несмотря на меры поддержки врачей, укомплектованность основными работниками в медицинских организациях государственной формы составляет всего 43,3%.

«Ситуация остается тревожной. Мы делаем всё возможное, работаем над решением вместе с федеральным министерством. Таким образом, можно сказать, что  здравоохранение остается, наверное, самой сложной темой. Но адресно, в ручном режиме, всеми доступными ресурсами мы стараемся максимально снижать остроту самых сложных проблем», - сказал глава области.

Михаил Ведерников: «Как сказал наш президент: «Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека». У нас есть все условия для работы, и оправданий для бездействия нет».

Комментируя прозвучавший отчет, депутаты отмечали в первую очередь его реалистичность и говорили о трезвом взгляде на ситуацию. Все обратили внимание на то, что акцент в докладе делался, разумеется, на позитив, однако наряду с положительными моментами губернатор отмечал и многочисленные болевые точки. То обстоятельство, что Михаил Ведерников не закрывает на них глаза, отметили многие депутаты. Каких-то каверзных вопросов — и уж тем более резких суждений — не прозвучало, даже от представителей парламентской оппозиции. Напротив, губернатора поблагодарили за сотрудничество и внимание к позиции депутатов. Отчет приняли. Впрочем, по-другому, и быть не могло.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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