Общество

Петр Алексеенко предложил губернатору Псковской области больше опираться на местные кадры

Лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Петр Алексеенко положительно оценил отчет губернатора региона Михаила Ведерникова о работе органов исполнительной власти за прошлый год. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он особо отметил важность того, как глава региона добивается выделения дополнительных средств для финансирования важных проектов.

«Видно, что такая работа по привлечению дополнительных средств в бюджет Псковской области, которые так необходимы, губернатором действительно ведется. Но хотелось бы отметить, что в советское время были приняты специальные постановления о развитии региона и развитии Черноземья, в которую входила Псковская область, и тогда не приходилось так бегать руководителю области по кабинетам, чтобы на разные проекты выпрашивать деньги», - напомнил он.

Петр Алексеенко предположил, что нужно совместно проработать этот вопрос - чтобы и политические партии, и профсоюзы, и другие организации объединились и выработали коллективное обращение в адрес правительства с просьбой оказать Псковской области поддержку.

«Нам нужная такая помощь, потому мы видим, что своими силами нам из этой ямы не вылезти. Мы видим, что у нас увеличивается и закредитованность нашего бюджета, в то же время не хватает денег на социальные проекты, на развитие сельского хозяйства и другие направления», - добавил коммунист.

Еще одно пожелание, которое озвучил Петр Алексеенко, - чтобы губернатор больше опирался на местные кадры. «Потому что местные кадры больше знают специфику нашей области, они здесь прожили и все прочувствовали. Они, надеюсь, останутся и дальше здесь жить и будут смотреть в глаза своим детям и внукам, которые будут оценивать ту работу, которую они проделали», - заключил депутат.