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Общество

Не сбавлять темпов пожелал Александр Козловский Михаилу Ведерникову в должности губернатора

05.06.2019 14:36|ПсковКомментариев: 0

Не сбавлять темпов реализации проектов, направленных на улучшение жизни жителей Псковской области, пожелал депутат Госдумы Александр Козловский губернатору Михаилу Ведерникову. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он прокомментировал отчет, с которым тот выступил на сессии областного Собрания 30 мая, и оценил эффективность деятельности новой команды администрации региона.

«За прошлый год было реализовано много интересных проектов по улучшению транспортной доступности региона - возобновлено авиасообщение с Москвой, запущен поезд «Ласточка,» который пользуется популярностью и у жителей региона, и у туристов. Продолжает развиваться туристический кластер региона, уделяется внимание промышленности, появляются новые производственные предприятия. Развивается особая экономическая зона, сельское хозяйство, появляются новые интересные проекты по всем этим направлениям», - перечислил Александр Козловский.

«Как обычно бывает в большом деле - необходимо какое-то время для запуска маховика, чтоб он заработал на полную мощность. И он уже работает. Есть конкретные завершенные дела, о которых губернатор говорил и которые все видят», - констатировал депутат.

«Начало положено, и теперь надо просто не сбавлять темпов, и чтобы у нас ежегодно появлялись интересные проекты в фазе реализации», - пожелал гость студии губернатору Ведерникову и его команде.

Теги: #губернатор #Госдума #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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