Общество

Ночное свечение аэростатов ожидает участников и зрителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Сегодня, 17 июня, состоится торжественное закрытие 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, награждение победителей пройдет в 17.00 в ДК ЛК.

Красочным закрытием Встречи станет ночное свечение аэростатов в 21.00-23.00 на площади Ленина.

Напомним, традиционная 24-я Международная встреча воздухоплавателей проходит в городе Великие Луки с 11 июня. Мероприятие собрало сильнейших аэронавтов из России, Польши и Японии. В рамках встречи разыграны 12-й Кубок Дружбы, среди пилотесс - 13-й Кубок княгини Ольги, среди пилотов, которые участвуют во Встрече не менее 10 раз, - 15-й Кубок города Великие Луки, а также определен победитель юбилейного, 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту. В Великих Луках он проходит в 17-й раз.