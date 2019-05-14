Спорт

По итогам пятого спортивного полета Встречи воздухоплавателей лидирует туляк Андрей Кульков

Стали известны результаты по итогам пятого спортивного полета воздухоплавателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019, на данный момент в зачетной таблице лидирует туляк Андрей Кульков с 16787 баллами. На втором месте москвич Сергей Латыпов с результатом 16246 очков, на третьем месте по итогам пятого полета расположился поляк Томаш Филюс с 15834 очками.

В десятке лучших также пилоты: Иван Меняйло (15630), Дмитрий Жохов (15387), Олег Снетков (14671), Сергей Чиненов (14096), Дмитрий Кузьминых (13803), Артем Денисенко (13741), Евгений Чубаров (13365).

Окончательные результаты и имена обладателей титула чемпиона России, 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка Великих Лук станут известны после подсчета результатов шестого полета, который состоялся вечером 16 июня.

Напомним, что, несмотря на практически полное отсутствие ветра, аэронавты совершили общий старт из крепости, чтобы все-таки выполнить последнее задание, и, возможно, кардинально поменять расклад в итоговой таблице. Интересно, что последним заданием Встречи стало упражнение «Заяц и гончие», когда пилоты на аэростатах выступали в роли «гончих» и преследовали «зайца», которым был спортивный директор Встречи Витольд Филюс.

Генеральный спонсор Встречи воздухоплавателей в Великих Луках ПАО «Газпром».

Фото Игоря Шелапутина.