В Великих Луках определен чемпион страны по воздухоплавательному спорту

Сергей Латыпов из Москвы стал абсолютным победителем 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, а также обладателем титула чемпиона России по воздухоплавательному спорту, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Для Сергея Латыпова это второй чемпионский титул. Первый он завоевал в 2008 году.
На втором месте Андрей Кульков из Тулы, почетная бронза у Томаша Филюса.
Добавим, что Сергей Латыпов увезет с собой и Кубок города Великие Луки.
Среди женщин лучшей стала Наталия Иванова из Кунгура.