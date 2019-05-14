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Спорт

В Великих Луках определен чемпион страны по воздухоплавательному спорту

17.06.2019 18:03|ПсковКомментариев: 0

Сергей Латыпов из Москвы стал абсолютным победителем 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, а также обладателем титула чемпиона России по воздухоплавательному спорту, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Для Сергея Латыпова это второй чемпионский титул. Первый он завоевал в 2008 году.

На втором месте Андрей Кульков из Тулы, почетная бронза у Томаша Филюса.

Добавим, что Сергей Латыпов увезет с собой и Кубок города Великие Луки.

Среди женщин лучшей стала Наталия Иванова из Кунгура.

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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