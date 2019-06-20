Общество

Полиция напоминает о мерах безопасности во время Ганзейских дней

ХХХIХ Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Для участия в празднике подали заявки 80 городов Ганзы. В Псков приедет много гостей и туристов. В этой связи полиция призывает псковичей соблюдать меры безопасности при проведении праздника, а также ознакомиться со списком предметов, запрещенных к проносу на массовые мероприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В местах проведения массовых мероприятий запрещается:

Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения массового мероприятия или на прилегающей к нему территории.

Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии.

Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

Запрещается проносить в место проведения массового мероприятия и использовать: