Общество

Гости Ганзейских дней в Пскове увидят отреставрированные фасады «Дома губернатора»

С «Дома губернатора», в котором ранее располагалась библиотека для детей и юношества им. В. Каверина, сняли строительные леса. Гости Международных Ганзейских дней уже сейчас могут видеть, как будет выглядеть памятник архитектуры 19 века после реставрации. Работы ведутся по заказу Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В здании, которое более 70 лет занимает областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, выполнен комплекс реставрационных работ на лицевом и дворовом фасаде, укреплен фундамент, произведены работы по усилению стропильной системы, заменена кровля. На бельведере (застекленной башне) появился шпиль. Произведена реставрация элементов живописи. На финальном этапе работ специалистам предстоит произвести реставрацию залов и помещений здания, приспособив их для современного использования. Общая стоимость работ составит 105 млн рублей. «Губернаторским домом» здание называется с 30-х годов 18 века, когда оно стало казенной квартирой псковских губернаторов.

С 27 по 30 июня 2019 года в Пскове в рамках 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени пройдет Хоровой праздник, кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции. Будут работать Ганзейский рынок и ремесленная ярмарка «Город мастеров». Завершится праздник шествием делегаций городов-участников.