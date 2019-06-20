Общество

Ольга Голодец о стадионе «Машиностроитель»: До конца года объект должен быть сдан

Сегодня, 27 июня, вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили строящийся в Пскове стадион «Машиностроитель».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках визита на территории стадиона состоялось рабочее совещание. В нем также приняли участие директор «Стройтрансгаза» Михаил Хряпов, заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, глава администрации города Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов и другие.

Осмотрев строительную площадку, Ольга Голодец отметила, что, наконец-то, набран хороший темп строительства. «До конца этого года должны сдать объект. Понятно, что объемы большие, и здесь нужен комплексный подход», - заявила вице-премьер. Также она отметила, что с точки зрения развития спорта в Псковской области этот объект необходим городу.

Участники совещания заявили, что основной график строительства исполняется, но есть и внутренний, с соблюдением которого есть некоторые шероховатости.

Также на совещании обсудили вопрос взыскания с Псковской области штрафа за неосвоенные в прошлом году деньги, которые выделялись на строительство стадиона. Представители региона напомнили, что деньги поступили в бюджет только в декабре, поэтому их освоение было фактически невозможно.

Ольга Голодец ответила, что нельзя штрафовать область. «Наша главная задача - построить качественный объект в интересах региона. Штрафом мы накажем только жителей области. Нужно сделать все на хорошем, качественном уровне», - заявила вице-премьер.

Также она отметила, что никакие сроки больше переносить нельзя, и нужно как можно быстрее приниматься за следующую очередь. По словам Ольги Голодец, в этом году объект должен быть сдан.