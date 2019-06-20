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Общество

В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени 

27.06.2019 15:04|ПсковКомментариев: 0

В Пскове начинается церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, протокольная часть церемонии будет проходить на территории Псковского кремля. Специально для этого здесь установлена огромная сцена со светодиодными экранами. Церемония открытия Ганзы будет транслироваться по телеканалу «Культура». 

В связи с дождливой погодой на подходах к сцене волонтеры раздают гостям дождевики, преимущественно желтого и зеленого цветов, созвучных с официальными цветами псковской Ганзы.
 
В эти дни город Псков принимает делегации 89 российских и зарубежных ганзейских городов, в состав которых вошли официальные лица, предприниматели, ремесленники, представители культурных коллективов. Также в Псков на Ганзейские дни приехали тысячи туристов из российских городов и городов разных стран мира. 


 

На церемонию открытия Ганзейских дней в Псков прибыла заместитель председателя правительства РФ, председатель федерального оргкомитета Ганзы-2019 Ольга Голодец, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководство Ганзейского Союза. 
 
Также на церемонии присутствуют представители официальных делегаций ганзейских городов. Мероприятие освещают более 200 представителей федеральных российских СМИ, а также сотрудники региональных средств массовой информации и зарубежные журналисты.  


Напомним, со ссылкой на пресс-службу ОМСУ города Пскова, что Ганзейский союз Нового времени (или «Новая Ганза») - это международная неправительственная межмуниципальная организация, образованная в 1980 году. Цель союза - развитие торговли и туризма. 

История «Ганзы» начиналась в средние века с небольшой группы купцов, которая к XIII веку превратилась в мощный союз городов Северной Германии, создавший прочные торговые связи от Англии до русских земель и Финляндии. 


 

Сегодня Ганзейское сообщество - крупнейшее общественное объединение в Европе. Оно охватывает более 20 млн. человек, представляющих разные города, страны, культуры и традиции. В него входят 190 городов из 16 стран Европы. В том числе, 14 российских городов, включая Псков. 
 
Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». Для принимающей стороны это прекрасная возможность презентации своей территории, уникальный повод для привлечения туристов, импульс в реализации творческой и деловой активности людей, воплощения интересных и неожиданных идей, прекрасная среда для культурного общения и делового сотрудничества. 
 
Особенность фестиваля - презентации Ганзейских городов. Задача делегаций - познакомить гостей фестиваля с местной продукцией, ремеслами, традиционной кухней, творческими коллективами своего города. В рамках фестиваля проходят многочисленные тематические мероприятия, на которых обсуждаются актуальные вопросы культуры, международного сотрудничества, экономики, туризма и экологии. 

В Пскове состоятся международный кинофестиваль «Западные ворота», международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, творческая лаборатория мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, международный хоровой праздник, выставка промышленников Псковской области, форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международная ремесленная ярмарка «Город мастеров», мероприятия «молодой» Ганзы. 
 
Праздник начался с выступления примерно тысячи участников сводного хора из детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра. 

Центральной идеей церемонии станет тема музыки и ее объединяющего начала. Российские хоры мирового уровня представят произведения мировой и русской классики, русские фольклорные композиции в сопровождении танцевальных и театральных номеров. 

На нескольких сценических площадках выступят десятки российских и зарубежных творческих коллективов. Среди них «Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого», «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема», группа «Фрукты» и другие.

Церемонию открытия ведут телеведущий Юлиан Макаров и актриса Валерия Ланская.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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