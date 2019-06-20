Общество

Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец вместе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой посетила отреставрированный Дом Постникова и Варламовский угол, в рамках визита в Псков, 27 июня.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, директор Псковского государственного объединенного историко-архитектурного художественного музея-заповедника Сергей Сарченков провел для гостей небольшую экскурсию и показал все отреставрированные помещения.

Затем гости прогулялись по обновленной и подготовленной для экскурсий крепостной стене. На смотровой площадке к гостям присоединился митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Делегация также посетила обновленную Варламовскую башню, которая оснащена панорамным окном, выходящим на реку Великую. В ближайшее время башня будет открыта для посетителей.

Напомним, масштабные работы по реконструкции двух памятников проведены в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности на эти цели были выделены более 1,5 млрд рублей из средств Всемирного банка.

На площади Ленина у стен Псковского кремля гостей встретил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с Ольгой Голодец они посетили приказные палаты, где им была проведена краткая экскурсия. Гид рассказал о быте псковичей и социально-экономическом устройстве города Ганзейских времен.