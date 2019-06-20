Общество

Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов

Все что мы делаем, мы делаем ради будущего. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на официальной церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которая проходит в Псковском кремле.

«Сегодня мы рады приветствовать вас всех на Псковской земле. Традиция Ганзы уходит далеко в историю. Сегодня союз объединяет 192 города 16 стран. Если раньше это были торговые связи, то сейчас это очень крепкие традиции культурных и гуманитарных связей. Они важны, так как помогают укрепить взаимопонимание между странами. Не скрою, что, когда мы думали об открытии, были дискуссии. Много коллективов хотели участвовать в псковской Ганзе, мы думали об опере, о грандиозных концертах, но то, что сегодня сцена отдана детям, символично. Все что мы делаем, делается во имя будущего ганзейских городов», - отметила она в своей приветственной речи.