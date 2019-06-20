Общество

Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове

Приобрести в Пскове крепкие связи и новые проекты пожелал гостям Ганзейских дней губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с официальной церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которая проходит в Псковском кремле.

«228 лет назад в Изборске был подписан первый официальный русско-ганзейский договор. Тогда никто не думал, что эта связь сохранится и спустя века соберет в Пскове делегации почти из 20 стран. В старых текстах говорится, что Ганзейский союз объединяет 73 города, а сегодня нас 88», - подчеркнул глава региона.

За это «историческое чудо - возрождение ганзейских связей» губернатор поблагодарил руководство Ганзейского союза нового времени. За помощь в организации Ганзы он особо поблагодарил президента Владимира Путина и вице-премьера Ольгу Голодец.

Михаил Ведерников выразил надежду, что на Ганзейских днях гости Пскова приобретут новые проекты и крепкие связи.