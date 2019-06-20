Общество

Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символические свечи

Свечи в честь открытия Международных Ганзейских дней в Пскове вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову президент Ганзейского Союза, мэр Любека Ян Линденау. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с церемонии открытия Ганзы-2019 в Псковском кремле.

Свой спич господин Линденау начал со слов о погоде - сегодня в Пскове она дождливая. «Но как только открываются Ганзейские дни», она сразу улучшается», - напомнил он «ганзейскую примету».

Также президент Ганзейского Союза выразил особые слова благодарности вице-премьеру РФ Ольге Голодец и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за высокий уровень организации Ганзы -2019 и пожелал, чтобы все гости из ганзейских городов и Русской Ганзы стали единой семьей.

Особо Ян Линденау подчеркнул важность создания крепкой базы для сотрудничества в едином пространстве.

В заключение президент Ганзейского Союза Нового времени отдал дань традиции и вручил псковскому губернатору специальные свечи, которые вручаются ежегодно на открытии Ганзейских дней принимающей стороне.