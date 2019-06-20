Общество

Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с журналистами на вопрос из серии «Будет ли жизнь после Ганзы?» ответил «Конечно, будет», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Начало положено, и думаю, что благодаря федеральной поддержке, нам удастся эти темпы не сбавлять», - заявил он.

Глава региона напомнил, что в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове отреставрировано значительное количество принципиально важных объектов.

«Сегодня мы договорились с Ольгой Юрьевной (вице-премьер правительства России Ольга Голодец – от ред.) по стадиону «Машиностроитель». Она пообещала поддержать и вторую очередь – там примерно такой же объем средств», - добавил Михаил Ведерников.