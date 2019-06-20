Общество

Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин

«Только вместе мы добьемся процветания и развития», - подчеркнул президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которая состоялась в Псковском кремле сегодня, 27 июня.

«Мы сегодня находимся в Пскове - в городе, который всегда был защитником и проявлял трудовую доблесть. И тогда, и сейчас псковичи трепетно относятся к своему городу и делают его все лучше и краше, и подготовка к этому празднику прошла на самом высоком уровне», - подчеркнул Сергей Бусурин.

Он напомнил, что в эти дни в Пскове проходят не только Международные Ганзейские дни, но и IX Дни русских ганзейских городов. «Для нас это огромная честь», - отметил Сергей Бусурин.

«Я уверен, что только вместе мы добьемся процветания и развития», - заключил он.