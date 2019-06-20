Общество

На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа

На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа для жителей и гостей города. Концерт проходит в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, несмотря на плохую погоду, на главной площади города собралось несколько сотен человек.

Праздничная программа началась с выступления Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». Ансамбль строит свой репертуар на материале танцевального и песенного богатства казачьей культуры Юга России, Украины и Северного Кавказа.

Коллектив славится достоверностью своих выступлений, неотъемлемыми атрибутами номеров являются аутентичные костюмы, сабли и даже выстрелы из настоящей пушки.

Программа продлится до 22:00. В ней примут участие различные коллективы со всей страны.