Общество

Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе

Вчера, 27 июня, в Пскове на площади Ленина прошел развод подразделений полиции, заступающих для несения службы во время Международных ганзейских дней. Всего в патрулировании городских улиц, регулировании дорожного движении и охране общественного порядка задействовано около 700 сотрудников из различных подразделений полиции и районов области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Стражей порядка проинструктировал и напутствовал начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин: «Ганзейские дни - это большое событие. Организаторы свою работу уже сделали, теперь наступает ваш черед: безопасность горожан и гостей Пскова зависит от каждого сотрудника полиции. Будьте внимательны, вежливы, отзывчивы - проявите свои самые лучшие качества!».

Полицейским на протяжении четырех праздничных дней придется нести службу на маршрутах патрулирования в усиленном режиме.