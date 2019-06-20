Общество

На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи

Делегаты Молодой Ганзы собрались на заседании в Пскове, которое организовали представители комиссии Молодой Ганзы. Заседание комиссии началось с интерактивной игры на знакомство, в рамках которой носители разных языков объединились в одну интернациональную команду. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, заседание состоялось 28 июня.



На встрече были подняты вопросы формирования комиссии на следующий год и обозначены её основные цели. В следующем году комиссия планирует уделить большее внимание сплочению молодёжи из ганзейских городов и организовывать обсуждение возникающих вопросов организаторов Молодой Ганзы в течение года.

Помимо этого, делегаты Молодой Ганзы презентовали проекты Ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества.

Напомним, в следующем году ганзейские дни пройдут в немецком городе Брилон.