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Общество

Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы

28.06.2019 12:09|ПсковКомментариев: 0

Ганзейский рынок уже посетили сотни псковичей и гостей города. Рынок развернулся на Октябрьском проспекте Пскова и будет работать все три дня фестиваля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Псковичи и гости города могут ознакомиться с туристическим потенциалом различных городов в начале рынка. Все представители городов с радостью общаются с гостями и рассказывают о жемчужинах своей местности.



Далее гости могут попробовать и приобрести различные угощения, как от производителей из Псковской области, так и от других регионов России и зарубежных стран. На рынке также продаются различные сувениры и традиционные Ганзейские безделушки.



На всей территории рынка для гостей играют музыканты, проводятся конкурсы и демонстрируются технологии производства различных товаров Ганзейского времени. Работают концертные площадки на центральной сцене Октябрьской площади и малая сцена на улице Пушкина.

Источник: Псковская Лента Новостей
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