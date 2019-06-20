Общество

Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы

Ганзейский рынок уже посетили сотни псковичей и гостей города. Рынок развернулся на Октябрьском проспекте Пскова и будет работать все три дня фестиваля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Псковичи и гости города могут ознакомиться с туристическим потенциалом различных городов в начале рынка. Все представители городов с радостью общаются с гостями и рассказывают о жемчужинах своей местности.





Далее гости могут попробовать и приобрести различные угощения, как от производителей из Псковской области, так и от других регионов России и зарубежных стран. На рынке также продаются различные сувениры и традиционные Ганзейские безделушки.





На всей территории рынка для гостей играют музыканты, проводятся конкурсы и демонстрируются технологии производства различных товаров Ганзейского времени. Работают концертные площадки на центральной сцене Октябрьской площади и малая сцена на улице Пушкина.