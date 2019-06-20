Общество

На набережных Пскова открылся «Город мастеров»

На набережных рек Великой и Псковы в рамках Международных Ганзейских дней открылась ремесленная ярмарка «Город мастеров». Вдоль рек растянулись торговые ряды, где представлены разнообразные товары, ручного производства.





Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, жители и гости города могут приобрести глиняную посуду, сувениры из стекла, вязанные игрушки и даже самостоятельно отчеканить сувенирную монету.





На ярмарке также можно купить традиционный псковский снеток, попробовать мед, отведать настоящей местной ухи или медовухи.





Ярмарка будет продолжать свою работу на протяжении всех трех дней Ганзейского праздника.

На набережной реки Великой работает несколько концертных площадок.