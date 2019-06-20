Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Что нам стоит дом построить
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Олег Брячак против АЗС
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Ганза. Схема перекрытия дорог
Ганзейские дни. Программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
Штрафы выше — город чище
 
 
 
ещё Общество 20.06.2019 12:4917 Псковичи пожаловались Путину, что им не попасть на прием в онкоцентр 28.06.2019 14:200 В Санкт-Петербурге работает годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28.06.2019 14:170 Синоптики предупреждают жителей Псковской области о трехчасовом усилении ветра 28.06.2019 13:550 Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры 28.06.2019 13:300 Псковское областное Собрание депутатов обратится к главе правительства РФ с просьбой увеличить субсидии на предоставление жилья детям-сиротам 28.06.2019 13:140 В Пскове двух женщин будут судить за сделку в отношении новорожденного ребенка
 
 
 
Самое популярное 26.06.2019 06:5619 Центр Пскова перекроют сегодня с 8 часов утра 27.06.2019 19:213 Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка 27.06.2019 15:0414 В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  26.06.2019 22:590 Псковским полицейским представили нового начальника 27.06.2019 08:3710 Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры

28.06.2019 13:55|ПсковКомментариев: 0

Сегодня для делегатов Молодой Ганзы выдалась хорошая возможность лучше узнать город Псков, его историю и друг друга. Гости Пскова прошли квест-игру, разработанную сотрудниками Молодежного центра и выпускниками школы волонтера Молодой Ганзы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ. 

По сценарию квеста все делегации поделились на смешанные команды, которые перемещались по станциям и выполняли на задания интерактивного, творческого и интеллектуального направления. 

Например, гостям города предложили найти место, где была сделана старинная фотография, и создать такой же снимок. В ходе игры делегаты примерили на себя элементы русского народного костюма: кокошники, сарафаны, рубашки-косоворотки и шапки-ушанки. 

Другое задание было направлено на знакомство с культурой и языком: участникам необходимо было на скорость прочитать заранее транслитерированные русские поговорки или скороговорки. Позже организаторы квеста объяснили участникам их значение. 

Некоторые молодоганзейцы отметили, что впервые посетили Псков и квест-игра - интересный элемент программы Молодой Ганзы.

 

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове грядет очередное повышение стоимости проезда в автобусах. Ваше отношение к этому?
В опросе приняло участие 578 человек
Сюжет: XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры На набережных Пскова открылся «Город мастеров» Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи На Октябрьской площади прошел Ганзейский концерт. ФОТО Пригласительный на концерт сводного хора Псковской области может получить любой желающий Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?» Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символические свечи Ольга Голодец: Псковская область встретила гостей Международных Ганзейских дней похорошевшей Крепких связей и новых проектов пожелал Михаил Ведерников участникам Международных Ганзейских дней в Пскове Ольга Голодец: Все, что мы делаем - во имя будущего ганзейских городов Ольга Голодец оценила ход реконструкции Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове В Пскове началась церемония открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени  Ольга Голодец о стадионе «Машиностроитель»: До конца года объект должен быть сдан Сити-менеджер Пскова поприветствовал гостей и участников XXXIX Международных Ганзейских дней Ольга Голодец прибыла в Псков на Международные Ганзейские дни Читатели ПЛН высказали свое мнение о подготовке к Ганзейским дням Гости Ганзейских дней в Пскове увидят отреставрированные фасады «Дома губернатора» Полиция напоминает о мерах безопасности во время Ганзейских дней Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции Сегодня стартуют XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове
28.06.2019, 14:200 В Санкт-Петербурге работает годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 28.06.2019, 14:170 Синоптики предупреждают жителей Псковской области о трехчасовом усилении ветра 28.06.2019, 14:130 В Стругокрасненском районе лишат водительских прав жителей, состоящих на медицинском учете 28.06.2019, 13:550 Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры
28.06.2019, 13:400 Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности «Псковавиа» 28.06.2019, 13:300 Псковское областное Собрание депутатов обратится к главе правительства РФ с просьбой увеличить субсидии на предоставление жилья детям-сиротам 28.06.2019, 13:121 Псковской области потребуется помощь федерального центра по выплате прожиточного минимума пенсионерам 28.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города» о «псковской» Ганзе
28.06.2019, 13:020 Псковским депутатам придется прервать парламентские каникулы для изменения порядка определения прожиточного минимума 28.06.2019, 12:560 На набережных Пскова открылся «Город мастеров» 28.06.2019, 12:520 Прокуратура Пскова: В городе возросло количество преступлений 28.06.2019, 12:521 Законопроект о патриотическом воспитании Олега Брячака не нашел поддержки у депутатов регионального парламента
28.06.2019, 12:470 Псковские депутаты ознакомились с отчетом об исполнении бюджета территориального ФОМС за 2018 год 28.06.2019, 12:390 Бревно распилили в Пскове в честь открытия Выставки промышленников Псковской области 28.06.2019, 12:280 Прокуратура Псковского района выявила за полгода более 80 нарушений правоохранительных органов 28.06.2019, 12:280 Псковское «Яблоко» определилось с кандидатами на довыборы в Псковское областное Собрание и гордуму Пскова
28.06.2019, 12:220 «Эхо города»: Первые оценки «псковской» Ганзы-2019 28.06.2019, 12:210 Псковский районный суд ограничил нерадивых родителей в правах 28.06.2019, 12:090 Сотни гостей собрал Ганзейский рынок с самого начала работы 28.06.2019, 11:530 Псковская трудовая инспекция консультирует по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста
28.06.2019, 11:330 Директора фирмы в Великих Луках получил штраф за невыплату компенсаций из-за задержку зарплат 28.06.2019, 11:323 Елена Полонская открыла Ганзейский рынок в Пскове. ФОТО 28.06.2019, 11:230 В Псковской области внешнеторговый оборот деятельности Псковской таможни снизился на 21,6% 28.06.2019, 11:201 Игровую комнату обустроили в Бобровском детском доме
28.06.2019, 11:120 Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения по своевременной уплате налогов и сборов ООО «Лукиавиатранс» 28.06.2019, 11:091 На заседании делегатов Молодой Ганзы обсудили вопрос сплочения молодежи 28.06.2019, 11:050 Названы самые популярные у иностранных туристов российские регионы 28.06.2019, 10:570 Кубок по волейболу разыграли в Пскове активисты «Единой России» и молодогвардейцы
28.06.2019, 10:520 Житель Пыталовского района оштрафован на 200 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде 28.06.2019, 10:490 Мужчина госпитализирован после ДТП в Великих Луках 28.06.2019, 10:451 На Октябрьской площади прошел Ганзейский концерт. ФОТО 28.06.2019, 10:391 Культура оказалась вне потребности современного человека - вот в чем беда: настоятель храма святителя Николая в Любятово
28.06.2019, 10:300 «Калинка-малинка» в стиле регги: ПсковГУ украсил Ганзейские дни фестивалем русской культуры 28.06.2019, 10:210 В Дно определят автора самого позитивного селфи 28.06.2019, 10:110 Штраф 5 тысяч рублей заплатит житель Себежского района за попытку украсть велосипеды 28.06.2019, 10:003 Пригласительный на концерт сводного хора Псковской области может получить любой желающий
28.06.2019, 09:450 В Себеже сгорел «БМВ» из-за поджога 28.06.2019, 09:400 Производственное здание горело в печорской деревне Луки 28.06.2019, 09:290 Сегодня в «Империале» пройдет дегустация продукции от «Прасковьи Молочковой» 28.06.2019, 09:150 Псковский Росреестр: Как оформить право собственности на машино-место
28.06.2019, 09:001 В России сократилось развитие гипермаркетов 28.06.2019, 08:450 Сегодня начнет работу Международный фестиваль клубов исторической реконструкции 28.06.2019, 08:300 В России ужесточат контроль качества донорской крови 28.06.2019, 08:250 Исследование показало, как знание английского языка влияет на зарплату
28.06.2019, 08:163 Средняя зарплата кассира в Пскове составляет 22 000 рублей в месяц 28.06.2019, 08:032 Более 700 сотрудников псковской полиции заступили на охрану общественного порядка на Ганзе 27.06.2019, 22:150 Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в киноконкурсе с призовым фондом в 1 млн рублей 27.06.2019, 21:553 Россияне вынуждены останавливаться в хостелах
27.06.2019, 21:250 В Псковской области фирму привлекли к ответственности за разовые ежемесячные выплаты 27.06.2019, 20:540 ПсковГУ приглашает абитуриентов на направление обучения «Инноватика» 27.06.2019, 20:4016 Иван Цецерский едет в Псков на Ганзейские дни 27.06.2019, 20:250 Руководитель следственного управления встретился с сиротами по вопросу поступления в кадетский корпус СК
27.06.2019, 19:550 Трудовая инспекция в Псковской области оштрафовала «Невельконсервмолоко» 27.06.2019, 19:353 Примерно 350 млн планируется потратить на реконструкцию улицы Леона Поземского в Пскове 27.06.2019, 19:213 Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка 27.06.2019, 19:063 На Октябрьской площади в Пскове началась праздничная программа
27.06.2019, 18:590 Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд 27.06.2019, 18:440 Гостем «Литературной пятницы…» в Михайловском завтра станет поэт из Татарстана 27.06.2019, 18:250 Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля 27.06.2019, 17:580 Завтра в Псковской области ожидается до +20 градусов и гроза
27.06.2019, 17:460 В России появятся новые зоны с 5G 27.06.2019, 17:390 На ремонт Дома культуры в Палкинском районе уйдет около 7 миллионов рублей 27.06.2019, 17:310 Только вместе мы добьемся процветания и развития - президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин 27.06.2019, 17:160 161 бутылка с водкой, незаконно реализуемая в стругокрасненском магазине, будет уничтожена
27.06.2019, 17:070 Дом культуры в Плюсском районе отремонтируют за миллион рублей 27.06.2019, 17:0011 Власти задумали ввести контроль за расходами россиян 27.06.2019, 16:530 Псковские силовики обеспечивают общественный порядок в период проведения Ганзы 27.06.2019, 16:500 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на начало июня
27.06.2019, 16:411 При комитете Госдумы РФ прошло заседание по поддержке предприятий в условиях импортозамещения 27.06.2019, 16:300 С начала года в Псковской области изъято из оборота и уничтожено более 770 тонн незаконно везенных фруктов и овощей 27.06.2019, 16:255 Михаил Ведерников ответил на вопрос «Будет ли жизнь после Ганзы?» 27.06.2019, 16:200 Профком великолукского МУП «Тепловые сети» обсудил работу профсоюзного движения региона с Ульяной Михайловой
27.06.2019, 16:100 Эксперты оценили в Псковском драмтеатре 5 эскизов спектаклей режиссерской лаборатории 27.06.2019, 16:050 Международный хоровой праздник открылся в Пскове в рамках Ганзейских дней 27.06.2019, 15:580 Оформить права на квартиру в новостройке станет проще 27.06.2019, 15:520 Президент Ганзейского Союза вручил губернатору Псковской области символический подарок
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.