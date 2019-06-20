Общество

Делегаты Молодой Ганзы познакомились с историей Пскова в формате квест-игры

Сегодня для делегатов Молодой Ганзы выдалась хорошая возможность лучше узнать город Псков, его историю и друг друга. Гости Пскова прошли квест-игру, разработанную сотрудниками Молодежного центра и выпускниками школы волонтера Молодой Ганзы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

По сценарию квеста все делегации поделились на смешанные команды, которые перемещались по станциям и выполняли на задания интерактивного, творческого и интеллектуального направления.

Например, гостям города предложили найти место, где была сделана старинная фотография, и создать такой же снимок. В ходе игры делегаты примерили на себя элементы русского народного костюма: кокошники, сарафаны, рубашки-косоворотки и шапки-ушанки.

Другое задание было направлено на знакомство с культурой и языком: участникам необходимо было на скорость прочитать заранее транслитерированные русские поговорки или скороговорки. Позже организаторы квеста объяснили участникам их значение.

Некоторые молодоганзейцы отметили, что впервые посетили Псков и квест-игра - интересный элемент программы Молодой Ганзы.