Общество

В Пскове начал работу Ганзейский Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

В Пскове начал работу Ганзейский Форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие открылось сегодня, 28 июня, пленарным заседанием в многофункциональном центре «Простория».

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и от себя лично поприветствовала гостей форума. Она предложила участникам форума сосредоточить внимание на взаимоотношениях Российской Федерации и Европейского союза, основную проблематику которого составляет развитие приграничного сотрудничества, туризма, улучшение инвестиционного климата, расширение человеческих контактов.

Нинель Салагаева поблагодарила всех партнеров, регионы, которые участвуют в программах приграничного сотрудничества, и напомнила, что Псковская область участвует в реализации трех таких программ.

Вице-губернатор пожелала всем участникам форума интересного и конструктивного диалога.

Отметим, что Ганзейский Форум приграничного сотрудничества проходит в рамках проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Форум является международным и предоставляет участникам возможность на региональном уровне в широком составе обсудить темы межрегионального и международного сотрудничества, достигнутые опыт и результаты межрегионального и межмуниципального сотрудничества, обсудить новые планы и наметить новые мероприятия.

Основная задача форума - создание международной площадки для обсуждения практических вопросов и поиск новых механизмов межрегионального взаимодействия.

В рамках форума также проходит промышленная выставка достижений предприятий Псковской области.

Организаторами форума является администрация Псковской области, ОЭЗ ППТ «Моглино», ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области, АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области», администрация города Пскова и МАУК «Ганзейская Дирекция по проведению праздников».