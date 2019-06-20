Общество

В Финском парке в Пскове начался этнофестиваль коллекций одежды. ФОТО

На площадке в Финском парке начал свою работу международный фестиваль «Этномода». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленте Новостей в ОМСУ Пскова, в городе этот фестиваль проводится третий раз. Мероприятие стартовало 28 июня.

На фестивале свои коллекции представили мастера из Санкт-Петербурга, Костромы, Белоруссии, Пскова и Псковской области. Всего - более 20 участников.

Гостей и участников фестиваля от имени Пскова приветствовал депутат Псковской городской Думы Александр Баев, отметивший, что этот фестиваль моды - прекрасный повод познакомиться с самобытной культурой народов других стран и регионов России.

«Если в далекие годы Ганзейский союз был союзом торговым, то в наши дни он, помимо этого, является двигателем культурных отношений между народами», - подчеркнул депутат.

Этнофестиваль продлится два дня. Завтра, 29 июня, жюри подведет итоги конкурса в 4-х номинациях. Победителям будут вручены награды.

Организаторами выступают Псковский областной центр народного творчества, Городской культурный центр и студия дизайна Алены Ивановой.