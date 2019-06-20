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Общество

Сводный хор Псковской области выступает в самом центре Псковского кремля

28.06.2019 19:47|ПсковКомментариев: 0

Около 800 лучших музыкантов Псковской области принимает участие в хоровом празднике на территории Псковского кремля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие проходит 28 июня.

Сводный хор Псковской области в сопровождении симфонического оркестра Псковской областной филармонии исполняет наиболее популярные песни военных лет, советского времени, а также духовную музыку. На сцене под открытым небом собрались ведущие хоровые коллективы области, как народные, так и академические.

В музыкальной программе песни «С чего начинается Родина» (музыка В. Баснера, слова М. Матусовского), «Вечер на рейде» (музыка В. Соловьева-Седого, слова А. Чуркина), «Старый клен» (музыка А. Пахмутовой, слова М. Матусовского), «Надежда» (музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова) и многие другие. Из репертуара духовной музыки — песнопение «Блажен муж» композитора Александра Архангельского.

Среди солистов - лучшие хористы региона. В их числе Алина Жолобова (Великие Луки), Никита Пастухов (Псков), Матвей Чернышов (Псков), Дмитрий Ромачевский (Псков), а также Илья Андреев и Эвелина Миролюбова из Опочки. Участие в концерте принял и великолукский вокальный ансамбль «Традиция».

На исполнение песни «Катюша» (музыка М. Блантера, слова М. Исаковского) к сводному хору Псковской области присоединились совместный хор десантников 76-й десантно-штурмовой дивизии и хор ветеранов войны и труда из Великих Лук.

Кроме того, в музыкальную программу вошли инструментальные номера Ансамбля гусляров ППК и Музыкальной школы № 4, а также трио баянистов.

Главным дирижером выступает руководитель проекта, руководитель хора Московской Сретенской духовной семинарии диакон Александр Амерханов. В концерте также принимает участие главный дирижер симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Это мероприятие — серьезный шаг в возрождении хоровой традиции, которая зародилась в Псковской губернии в 1911 году. Псковская земля стала центром первого в истории России праздника хоровой музыки, который объединил 1,5 тысяч певцов и имел имперский масштаб. Возрождение традиции певческих праздников в регионе обсуждали в прошлом году Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, Министр просвещения РФ Ольга Васильева и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Федеральный оргкомитет по подготовке и проведению праздника возглавила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Региональный оргкомитет работал под председательством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В рамках фестиваля проходят многочисленные тематические мероприятия, на которых обсуждаются актуальные вопросы культуры, международного сотрудничества, экономики, туризма и экологии.

К наиболее крупным событиям можно отнести международный кинофестиваль «Западные ворота», международный пленэр, фестиваль клубов исторической реконструкции, творческую лабораторию мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества, выставку промышленников Псковской области, форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», международную ремесленную ярмарку «Город мастеров», мероприятия «молодой» Ганзы.

На нескольких сценических площадках выступят десятки российских и зарубежных творческих коллективов. Среди них Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема, группа «Фрукты» и другие.

Зрители фестиваля смогут посетить торговые ряды, понаблюдать за спортивными, цирковыми и театральными выступлениями для детей и взрослых.

Теги: #хоровой фестиваль #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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