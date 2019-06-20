Общество

Заместитель главы Пскова: Важно не только сохранить отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для проектов

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отметил, что на праздновании XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени важно не только сохранить многолетние дружеские отношения между ганзейскими городами, но и заложить основу для будущих проектов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, такое заявление Сергей Гаврилов сделал 28 июня, на заседание Ганзейской комиссии. Заседание проходило в конференц-зале гостиничного комплекса «Двор Подзноева».

В своем приветственном слове замглавы напомнил, что исторически Псков имел экономические и торговые связи с городами Западной Европы, и сегодня пути, способствующие развитию экономических связей многих регионов России с зарубежными странами, проходят через Псков.

«Многие города Ганзейского Союза из разных регионов России и зарубежных стран в эти дни представляют на псковской земле себя, свою культуру и ремесла. Для нас это очень ценно, - отметил Сергей Гаврилов. - Для Пскова, города с многовековой историей, Ганзейские дни стали не только значительным событием в туристической жизни, но и заметным явлением в культурной жизни».

Кроме того, замглавы добавил, что псковичи дорожат дружбой со своими партнерами и теми побратимскими взаимоотношениями, которые связывают их город с другими городами России и Европы.