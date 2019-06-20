Общество

Новгородцы поблагодарили псковичей за интересную и разнообразную программу Ганзейских дней

Гости из Великого Новгорода, приехавшие праздновать XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, поблагодарили псковичей за очень интересную и разнообразную программу мероприятия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскове, слова благодарности прозвучали в Пскове 28 июня, на общем собрании Союза русских ганзейских городов под председательством президента Союза, мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина. В собрании принимали участие и и.п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков.

«Международные Ганзейские дни - это уникальная возможность для Пскова и всего нашего региона презентовать свой туристический и инвестиционный потенциал, - отметила Елена Полонская. - Я хочу выразить огромную благодарность представителям городов, входящих в состав Союза, которые приехали к нам на этот праздник. Это очень важно для нас, как крайне важна и ваша оценка проходящих сейчас в Пскове Ганзейских дней».

В повестке дня совещания значилось свыше полутора десятка вопросов. В частности, было принято решение о создании Экономического союза Русских Ганзейских городов. Кроме того, участники совещания избрали нового исполнительного директора этого общественного объединения. Им стала заместитель мэра Великого Новгорода Ирина Кормановская.

Также в ходе совещания представители Великого Новгорода презентовали предварительную программу юбилейных - 10-х - Русских Ганзейских дней, которые пройдут в их городе в июне будущего года. Они рассказали, что уже запланированы костюмированное шествие, презентационная и ремесленная ярмарки, фестиваль средневековой музыки, парад кораблей, средневековые игрища и забавы, флайборд-шоу, конкурс ганзейских городов, фестиваль уличных театров и многое другое.

Отдельно новгородцы поблагодарили организаторов Международных Ганзейских дней в Пскове за очень интересную и разнообразную программу.