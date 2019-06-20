Общество

Делегаты Молодой Ганзы посадят сегодня в Пскове «Аллею Дружбы» в Финском парке

Самый насыщенный мероприятиями вечер Молодой Ганзы, 28 июня, завершился молодежным гулянием «Из истории в современность», организованным Псковским городским молодежным центром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гуляние включило в себя выступление псковских творческих коллективов: русские народные и современные песни и пляски поддерживали позитивную атмосферу вечера, объединяя молодежь из 37 городов, входящих в Международный ганзейский союз.

Помимо творческих выступлений, для делегатов был организован мастер-класс, на котором ребята научились плести венки.

Напомним, Молодежный центр подготовил для делегатов Молодой Ганзы 2019 насыщенную программу, благодаря которой гости города смогут ближе познакомиться с Ганзейской историей и местом Пскова в ней.

Так, 28 июня на заседании Молодой Ганзы участники обсудили вопросы формирования комиссии на следующий год и презентуют проекты Ганзейских городов, направленные на укрепление сотрудничества. После этого в студенческом сквере (ул. Ленина, д. 2) для гостей города была организована квест-игра, направленная на знакомство с городом.

В рамках программы Молодой Ганзы также прошли мастер-классы в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им В.П. Шмитца (декорирование крафт-пакетов и деревообработка).

Сегодня, 29 июня, делегаты принимают участие в заседании Молодой Ганзы, после чего молодые ганзейцы посетят различные мастер-классы. Одним из самых символичных мероприятий программы станет посадка «Аллеи Дружбы» в Финском парке. Далее у памятника Александра Невского гости Пскова запустят в небо воздушных змеев, изготовленных своими руками.

В заключительный день, 30 июня, делегаты отправятся в одну из древнейших жемчужин псковских земель - в Печоры. В ходе экскурсии будет организованно знакомство с Печорским монастырем и сухопутным торговым путем по территории Псковской области.