Общество

Профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления представлены на Ганзейском рынке в Пскове

С возможностями оздоровления и отдыха в профсоюзных учреждениях Псковской области могут познакомиться гости XXXIX Международных Ганзейских дней. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковоблсовпрофа, на Ганзейском рынке в туристическом секторе сотрудники отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского областного совета профсоюзов, а также представители учреждений предлагают посетителям рынка информационные материалы, фирменную сувенирную продукцию профсоюзных санаториев и туристических баз, а также минеральную воду из санатория «Хилово».

Напомним, что в системе профсоюзных учреждений Псковской области работают три санатория и две туристические базы. Самым крупным является ЛПУ «Санаторий «Хилово», пользующийся большой популярностью не только в профсоюзной среде. Он находится в Порховском районе, в 80 км от Пскова на берегу реки Уза. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, гинекологических и кожных заболеваний.

Кроме того, здесь проводится реабилитация больных после травм и профессиональных заболеваний, ортопедических и травматологических операций, эндопротезирования. Природные факторы курорта уникальны: для лечения и оздоровления отдыхающих здесь используются сульфидные сапропелевые грязи и несколько видов минеральных вод. В 2018 году санаторий «Хилово» получил категорию «Премиум» (А) в системе оценки качества санаторно-курортных организаций Национальной курортной ассоциации.

Профсоюзный санаторий «Голубые озера», действующий в Невельском районе, для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, костно-мышечных и нервной систем также использует природные факторы: минеральную воду из собственных скважин и хиловские грязи. Санаторий расположен в живописном сосновом бору, на берегу озера Малый Иван.

Санаторий «Череха» специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Он также располагает собственной водолечебницей, здешняя вода богата ионами калия и магния, которые особенно полезны сердцу и сосудам. Он находится совсем рядом с областным центром, расположен в лесопарковой местности на полуострове между реками Великая, Череха, Многа.

Две туристические базы псковских профсоюзов - «Пушкиногорье» (Пушкинские Горы) и «Алоль» (Пустошкинский район) также ждут гостей круглый год, предлагая различные варианты размещения, активного и культурного отдыха.