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Торжественный прием столицы Международной Ганзы Любека состоялся в Пскове

В Финском парке на берегу реки Псковы состоялся торжественный прием города-столицы Международной Ганзы Любека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, представители иностранных делегаций и почетные гости приема пообщались в неформальной обстановке, обсудили текущие дела и наметили новые горизонты сотрудничества.

Президент международного Ганзейского Союза, бургомистр Любека Ян Линденау поблагодарил организаторов и отдельно и.п. главы города Елену Полонскую за гостеприимство и теплый прием. «Мы все очень рады находиться сейчас здесь и наслаждаться хорошо организованным и ярким праздником. Даже погода в Пскове помогает Ганзейским дням!», - заключил Ян Линденау и пожелал гостям приятного вечера.

Елена Полонская, в свою очередь, отметила, что проведенные в 2014 году 34-е Международные Ганзейские Дни в городе Любеке, столице Международной Ганзы, запомнились высоким уровнем организации и радушным приемом гостей.

«А теперь наша очередь, и мы постарались сделать все для того, чтобы подготовиться к этому грандиозному празднику достойно, чтобы вы, уважаемые наши гости, могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника и, конечно, получили удовольствие от пребывания в нашем городе Пскове» - подчеркнула глава муниципалитета.

Подарком «Сердцу Ганзы» - городу Любеку - от властей Пскова стало выступление заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «СКАЗ» им. Виталия Румянцева.

Отметим, что на праздник в Псков приехали более 1600 делегатов из 89 делегаций и десятки тысяч туристов из разных городов России и Европы. Большинство иностранных гостей приехали именно в числе немецких делегаций.

Ранее состоялся прием города Нойса, а 29 июня эстафету продолжит город Брилон (Германия).