Общество

Аллею из 16 лип высадили в Пскове в честь Ганзейского союза

В Финском парке Пскова прошла высадка «Аллеи дружбы». В ней приняли участие делегаты «Молодой Ганзы» из 10 стран и 37 городов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в память о проведении XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове высадили аллею из 16 лип. Именно такое количество городов входит в Ганзейский союз.

Право посадить первое дерево было предоставлено главе администрации Пскова Александру Братчикову.

В приветственной речи он отметил, что молодежь - это будущее и поблагодарил делегатов «Молодой Ганзы» за то, что нашли время и приехали в Псков. Александр Братчиков обратил внимание на символизм того, что «Аллея дружбы» появилась в Финском парке, который официально носит имя первого города побратима Пскова - Куопио.

Организаторы рассказали, что липы для посадки были выбраны не случайно, ведь в разных языках их название образованно от слов липнуть или смягчать. Липы, по их мнению, является символом дружбы и сотрудничества.