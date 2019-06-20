Общество

Депутат Бундестага Дирк Визе: Немецкие делегации в полном восторге от Ганзейских дней в Пскове, и ветер не смущает

Координатор по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и Восточного партнерства от Федерального правительства, депутат Бундестага Дирк Визе отметил, что немецкие делегации, прибывшие в Псков на XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, в восторге от организации мероприятия. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Дирк Визе сообщил 29 июня, после встречи с и.п. главы Пскова Еленой Полонской, где также присутствовала генконсул ФРГ Эльте Адерхольд.

«Перед встречей с Еленой Полонской, я встретился в Пскове со многими немецкими делегациями. И, надо сказать, все они в полнейшем восторге от организации Ганзейских дней и удивлены количеством посетителей, которые сюда приехали посмотреть и познакомиться с праздником. Так что, с моей точки зрения, все хорошо!», - отметил координатор по межобщественному сотрудничеству.

Кроме того, Дирк Визе добавил, что в следующем году, когда Ганза будет проходить в немецком городе Брилоне, организаторы приложат все усилия, чтобы также радушно встретить делегацию из Пскова и обеспечить такую же замечательную погоду.

«Ветер, который здесь гуляет в эти дни, меня абсолютно не смущает, потому что я приехал из Берлина, где в последние дни температура - около 40 градусов, - так что все в полном порядке», - подчеркнул депутат Бундестага.

В течение Ганзейских дней Дирк Визе посетил открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», а также побывал на приемах немецкого города-партнера Нойса и бургомистра другого немецкого города Любека.

«Помимо этого, я успел встретиться с заместителем губернатора Псковской области и посетил прием от Псковской области, а сегодня утром - общественно-полезный союз «Инициатива Псков». Этот союз, я думаю, в свете многолетних германо-российских отношений играет значительную роль, - заострил внимание координатор по межобщественному сотрудничеству. - Сегодня планирую посетить прием своего родного города Брилона, прогуляться по Ганзейской ярмарке и поучаствовать в прочих торжествах. И я уверен, что это - не последний раз, когда я посещаю Псков».

Со слов Дирка Визе, он уедет из Пскова завтра утром -отправится на поезде в Санкт-Петербург, откуда полетит обратно, в Германию.