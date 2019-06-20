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Общество

Третий день Ганзы в Пскове завершился фейерверком. ВИДЕО + ФОТО

30.06.2019 02:58|ПсковКомментариев: 0

Третий день Ганзы-2019 в Пскове завершился фейерверком. Пиротехническое шоу продлилось около 12 минут. Залпы проводились с пляжа рядом с кампусом Псковского государственного университета. Зрители наблюдали салют не только с набережной реки Великой на правом берегу, но и с благоустроенной территории здания ученого заведения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, суббота, 29 июня, стала самой насыщенной с точки зрения выступления творческих коллективов. На каждой из 13 площадок праздника постоянно выступали артисты из России и других стран-участниц Ганзейского союза. Исполнители отметили теплый прием, который им оказала публика в Пскове. Многие выступали для зрителей у палаток «Ганзейского рынка» и в пути между различными площадками.

Выступление группы «Фрукты» (резидента программы «Вечерний Ургант») собрало сотни людей на Октябрьской площади. Коллектив пробыл на сцене час и за это время сумел зарядить положительной энергией всех зрителей. Гости Ганзейских дней подпевали знакомым песням.

Впереди 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени ждет заключительный день. 30 июня пройдет закрытие кинофестиваля «Западные ворота», закрытие «Ганзейского рынка». Традиционно состоится парад делегаций, прибывших на праздник. Участники пройдут по Октябрьскому проспекту.

Передача Ганзейского флага Брилону (Германия) состоится на центральной сцене, расположившейся в Псковском кремле, в 16:00.

Подготовку к 39-м Международным Ганзейским дням курировали федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Преображение Пскова к масштабному празднику отметили многие туристы.

 
Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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