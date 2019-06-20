Общество

Полиция перечислила незаконные действия на массовых мероприятиях Ганзейских дней в Пскове

Полиция Псковской области обеспечивает безопасность граждан при проведении на территории областного центра ХХХIХ Международных Ганзейских дней Нового времени. В охране общественного порядка задействовано около 700 стражей порядка, а также сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, члены народных дружин и представители частных охранных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили псковичам и гостям города, что в местах проведения массовых мероприятий запрещается:

1. Находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;

2. Осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения массового мероприятия или на прилегающей к нему территории;

3. Оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;

4. Скрывать свои лица, в том числе использовать маски, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

5. Проносить в место проведения массового мероприятия и использовать:

- оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы;

- колющие или режущие предметы,

- взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едкопахнущие вещества;

- радиоактивные материалы;

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

- напитки в стеклянной или жестяной таре;

- пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

- технические средства (квадрокоптеры), радиостанции, средства звукоусиления.