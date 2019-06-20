Общество

Бургомистр Любека Ян Линденау поделился итогами по Ганзейским дням в Пскове

Бургомистр Любека Ян Линденау резюмировал журналистам, что думает о заканчивающихся в Пскове XXXIX Международных Ганзейских днях. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, своим мнением Ян Линденау поделился 30 июня, на пресс-конференции, посвященной итогам XXXIX Международных Ганзейских дней.

Открывший пресс-конференцию Ян Линденау сказал: «Я хочу подвести некий итог, хочу сказать о позитивном резюме Международных Ганзейских дней в Пскове». Он отметил, что организация Ганзейских дней была на высшем уровне. По словам Яна Линденау, он был приятно удивлен повышенным интересом местных жителей к празднику, уже в пятницу, на открытии Ганзейских дней, на улицах города было большое количество людей.

Ян Линденау заявил, что во время Ганзейских дней был выбран новый президиум, который «будет вести Ганзейский союз дальше», сегодня также состоялось заседание рабочей группы Ганзейского союза. «Мы ценим то, как нас здесь принимают», - подчеркнул спикер и выразил слова благодарности всем волонтерам, организаторам праздника. Ян Линденау подчеркнул, что прошедший в Пскове экономический форум стало крупным мероприятием, и положительная его сторона в том, что были налажены связи, взаимодействие между регионами.

Ян Линденау обратил внимание на то, что Ганза - не только культурное взаимодействие, но и экономическое. «Это были чудесные Ганзейские дни. Мы готовы приехать в Псков ещё раз», - заключил спикер.