Общество

В Международных Ганзейских днях в Пскове приняли участие около 1600 делегатов

В Международных Ганзейских днях в Пскове приняли участие 89 делегаций и около 1600 делегатов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 30 июня, сообщила и. п. главы города Пскова Елена Полонская на пресс-конференции, посвященной итогам XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.



Она подчеркнула, что Ганзейские дни позволили Псковской области презентовать свой экономический потенциал, что важно для последующего развития области.

«Для нас было честью провести на Псковской земле такое масштабное мероприятие, это был наш первый большой опыт», - заявила спикер.

Елена Полонская пожелала бургомистру Брилона, доктору Кристофу Барчу достойно провести юбилейные XL Международные Ганзейские дни в Брилоне и сообщила о том, что Псков всегда готов «подставить плечо помощи».

И. п. главы Пскова выразила слова благодарности губернатору региона Михаилу Ведерникову, псковским волонтерам, предпринимателям и всем, кто помогал организовывать Ганзейские дни в Пскове.