Общество

Сити-менеджер Пскова: Наш город готов снова подать заявку на проведение Международных Ганзейских дней

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что Псков готов к мероприятиям уровня Ганзейских дней. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сити-менеджер сообщил 30 июня, на пресс-конференции, посвященной итогам XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Он обратился к Яну Линденау: «Псков готов еще раз подать заявку на проведение Международных Ганзейских дней». Глава администрации также поблагодарил всех, причастных к проведению масштабного праздника в Пскове.

На пресс-конференции также выступил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. По его словам, проведение Ганзы даст новый толчок к развитию Пскова и сможет вывести город на новый уровень.

Он также подчеркнул, что, в рамках Международных Ганзейских дней в Пскове, был подписан договор с Россотрудничеством, который поможет развитию Ганзейских дней в России.

Сергей Бусурин заявил, что X Русские Ганзейские дни пройдут в Великом Новгороде в 2020 году.